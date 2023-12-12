ИНТЕРВЬЮ ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус: из Люксембурга тяжело наблюдать за происходящим в Эстонии

Кейт Пентус-Розиманнус рассматривала бы возможность введения цифрового налога вместо налога на автомобили. Это принесло бы много денег, а народ Эстонии это не затронуло бы.

При поездке в Европейский квартал Кирхберг, расположенный на северо-востоке города Люксембург, столицы Люксембурга, покупать билет на трамвай не нужно, поскольку общественный транспорт здесь бесплатный. От трамвайной остановки за пару минут можно дойти до здания Европейской счетной палаты, где Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), побывавшая министром окружающей среды, министром иностранных дел и министром финансов Эстонии и заслужившая в Postimees славу непреклонного адепта сокращения расходов, почти год назад приступила к своей работе. Срок ее полномочий – шесть лет.