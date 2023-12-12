Преступление на парковке: автомобиль успели угнать, пока владелец ходил в магазин

В минувшую субботу в Кохтла-Ярве произошел необычный инцидент: владелец автомобиля завел двигатель, чтобы прогреть машину, и решил не терять время в ожидании и сходить в магазин.

Однако, когда хозяин вернулся из магазина, вместо теплой машины, его ждало пустое парковочное место, поскольку оставленный без присмотра заведенный автомобиль привлек внимание злоумышленников, которые ее и угнали.

В Идаской префектуре заверили, что, к счастью, в этот раз полицейским удалось через несколько часов найти автомобиль и владелец получил свою машину в целости и сохранности. Но в следующий раз при аналогичной ситуации человек может остаться и без машины, предупредили стражи порядка.

«На улице действительно сильный мороз, и теплая машина идеальна для езды, но ни автомобиль, ни любое другое имущество нельзя оставлять без присмотра, - призывают людей позаботиться о своем имуществе сотрудники Идаской префектуры. - Воры не спят, и как только подворачивается возможность, они ею воспользуются».

Полицейские подчеркивают, что для предотвращении угона автомобиля самое главное – запирать двери машины, хранить ключи в надежном месте и не оставлять их без присмотра.

В связи со случившимся было начато уголовное производство, в рамках которого будут установлены обстоятельства произошедшего и виновные.