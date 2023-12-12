Специалисты объясняют: при каких симптомах сальмонеллеза следует обратиться к врачу?

Сальмонеллез вызывают широко распространенные в природе бактерии сальмонеллы, обитающие в пищеварительном тракте животных, а также в птичьих яйцах, сыром молоке и других продуктах животного и неживотного происхождения. Сальмонелла передается человеку через ротовую полость. Немытые руки, полусырые или сырые мясные продукты, яйца, сырое молоко, немытые фрукты и овощи - вот пути попадания сальмонеллы в рот. Перекрестное загрязнение означает, что если вы готовите, например, курицу и салат, бактерии на листе салата также могут заразить и уже приготовленную курицу. Риск также увеличивается, если на одной и той же разделочной доске нарезают курицу и салат.