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Специалисты объясняют: при каких симптомах сальмонеллеза следует обратиться к врачу?

BNS
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Бактерия сальмонеллы.
Бактерия сальмонеллы. Фото: wikimedia.org

Сальмонеллез - самое распространенное бактериальное пищевое отравление в мире, однако этого инфекционного заболевания можно избежать, соблюдая требования личной и пищевой гигиены, а также придерживаясь безопасного обращения с пищевыми продуктами, пишет Сельскохозяйственно-пищевой департамент на своем сайте.

Сальмонеллез вызывают широко распространенные в природе бактерии сальмонеллы, обитающие в пищеварительном тракте животных, а также в птичьих яйцах, сыром молоке и других продуктах животного и неживотного происхождения. Сальмонелла передается человеку через ротовую полость. Немытые руки, полусырые или сырые мясные продукты, яйца, сырое молоко, немытые фрукты и овощи - вот пути попадания сальмонеллы в рот. Перекрестное загрязнение означает, что если вы готовите, например, курицу и салат, бактерии на листе салата также могут заразить и уже приготовленную курицу. Риск также увеличивается, если на одной и той же разделочной доске нарезают курицу и салат.

Сальмонелла незаметна на продуктах питания и не меняет запах и вкус пищи. Однако она не распространяется по воздуху. Заморозка не убивает ее; помочь может нагревание выше 72 градусов. При этом хотя температура воды при кипячении составляет 100 градусов, но быть уверенным в уничтожении бактерий в яйце можно только тогда, когда яйцо сварено вкрутую. Опасны мясные продукты, особенно недоваренные, они способствуют распространению сальмонеллы.

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