Эстонско-российская граница обустроена уже наполовину: строители сдали второй участок

Вместе с первым участком границы, строительство которого завершилось прошлым летом, тем самым на данный момент благоустроено около половины 135-километровой наземной границы с Россией, то есть 63 км.

Второй этап благоустройства восточной границы начался там, где закончился первый - на озере Ванику. Он заканчивается на реке Пиуза. В рамках благоустройства нового участка границы построен также понтонный патрульный путь через озеро Ванику. Новый участок пограничной инфраструктуры - самый длинный участок благоустройства наземной границы с крайне разнообразной местностью; леса чередуются с болотистой местностью, часть региона весной покрывается водой.