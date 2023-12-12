Вт, 12.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ФОТО, ВИДЕО ⟩ Еще один участок эстонско-российской границы закрыт на замок

BNS
Copy
Обустроена уже почти половина эстонско-российской сухопутной границы.
Обустроена уже почти половина эстонско-российской сухопутной границы. Фото: Фото: Михкель Марипуу

Департамент полиции и погранохраны во вторник торжественно принял у Merko Ehitus Eesti и GRK Eesti 39,5 км полностью построенного участка пограничной инфраструктуры на восточной границе.

Вместе с первым участком границы, строительство которого завершилось прошлым летом, на данный момент благоустроено около половины 135-километровой наземной границы с Россией, то есть 63 км.

Второй этап благоустройства восточной границы начался там, где закончился первый - на озере Ванику. Он заканчивается на реке Пиуза. В рамках благоустройства нового участка границы построен также понтонный патрульный путь через озеро Ванику. Новый участок пограничной инфраструктуры - самый длинный участок благоустройства наземной границы с крайне разнообразной местностью; леса чередуются с болотистой местностью, часть региона весной покрывается водой.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх