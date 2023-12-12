Россия планирует снова повысить процентную ставку, чтобы сдержать рост цен

Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, ожидают, что Россия поднимет процентные ставки 15 декабря с нынешних 15 процентов до 16 процентов, чтобы обуздать ускорение инфляции. Инфляционное давление, усугубляемое нехваткой рабочей силы и ростом кредитования, вынуждает центральный банк продлевать цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Сегодня за доллар придется заплатить почти 90 рублей, а за евро - 97 рублей. «Повышение курса рубля основано на надежде на восстановление цен на нефть и поддержке активизации продаж валюты экспортерами», - сказал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Президент России Владимир Путин, как известно, ввел в октябре принудительную продажу экспортерами валютной выручки.

Рынок также, вероятно, обратит пристальное внимание на выступление Путина в четверг. Путин, который объявил на прошлой неделе, что он снова будет баллотироваться на пост президента в следующем году, сталкивается с многочисленными экономическими проблемами, но ограниченный успех Запада в установлении потолка цен на нефть на данный момент смягчает давление.