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Таллинн заметно повысил верхнюю планку зарплат глав муниципальных учреждений

rus.postimees.ee
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Мэрия Таллинна.
Мэрия Таллинна. Фото: Taavi Sepp

Мэрия Таллинна подняла потолок заработной платы руководителей городских предприятий и фондов на величину от 1000 до 1300 евро, что означает, что руководители некоторых предприятий в Таллинне могут начать зарабатывать больше, чем мэр Таллинна, сообщает портал err.ee.

Мэрия утвердила принципы вознаграждения членов органов управления городских предприятий и фондов. Были установлены верхние пределы зарплат членов правлений.

Самый высокий потолок ежемесячной зарплаты члена правления - 8500 евро - установлен в транспортном предприятии Tallinna Linnatransport, Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральной больницах, Таллиннском центре переработки отходов, Таллиннской детской больнице и Таллиннской стоматологической клинике.

При этом зарплата мэра Таллинна и председателя городского собрания на данный момент составляет 8 226 евро, а вице-мэров - 7 012 евро.

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