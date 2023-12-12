Таллинн заметно повысил верхнюю планку зарплат глав муниципальных учреждений

Мэрия Таллинна подняла потолок заработной платы руководителей городских предприятий и фондов на величину от 1000 до 1300 евро, что означает, что руководители некоторых предприятий в Таллинне могут начать зарабатывать больше, чем мэр Таллинна, сообщает портал err.ee.