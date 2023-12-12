Таллинн заметно повысил верхнюю планку зарплат глав муниципальных учреждений

Мэрия Таллинна подняла потолок заработной платы руководителей городских предприятий и фондов на величину от 1000 до 1300 евро, что означает, что руководители некоторых предприятий в Таллинне могут начать зарабатывать больше, чем мэр Таллинна, сообщает портал err.ee.
Мэрия утвердила принципы вознаграждения членов органов управления городских предприятий и фондов. Были установлены верхние пределы зарплат членов правлений.
Самый высокий потолок ежемесячной зарплаты члена правления - 8500 евро - установлен в транспортном предприятии Tallinna Linnatransport, Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральной больницах, Таллиннском центре переработки отходов, Таллиннской детской больнице и Таллиннской стоматологической клинике.
При этом зарплата мэра Таллинна и председателя городского собрания на данный момент составляет 8 226 евро, а вице-мэров - 7 012 евро.