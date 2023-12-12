Названы лауреаты годовых премий за достижения в сфере интеграции

За целенаправленную деятельность по содействию интеграции были награждены руководитель Украинской академии Mondo Мария Сакариас, медиаэксперт Павел Иванов, лидер крупнейшего сообщества украинских беженцев в Эстонии Кирилл Бадикин и редакция радиостанции Radio 4.

По мнению министра культуры Хейди Пурга, премия в области интеграции является ценной традицией. «Наша общая страна, наша Эстония богата обилием разных культур, языков и традиций. Благодаря интеграции мы можем создать более сплоченное общество, в котором каждый может вносить свой вклад и играть важную роль в формировании общего будущего», - сказала Пурга, награждая лауреатов.

Лауреатов премии выбирала комиссия, состоящая из экспертов в области интеграции. Всего на конкурс было представлено 67 кандидатур, которых выдвигали организации и жители Эстонии. Премия в номинации «Создатель диалога культур» была вручена руководителю Украинской академии Mondo Марии Сакариас. В номинации «Вестник года» премия в сфере интеграции была присуждена редакции Raadio 4, в номинации «Искра года» жюри сочло лучшим лидера крупнейшего сообщества украинских беженцев в Эстонии Кирилла Бадикина, и наконец премия в номинации «Золотой фонд интеграции» была присуждена медиаэксперту Павлу Иванову.

По словам главы Фонда интеграции Дмитрия Московцева, в области интеграции важны как постоянные усилия, так и новаторские инициативы. «За всем этим стоят люди. И лауреаты, и номинанты обладают обширным опытом, который станет ценным ресурсом для всех, кто занимается вопросами интеграции. Благодаря тому, что мы можем учиться на их примере, у нас есть много возможностей делать нашу работу еще лучше», - сказал Московцев на церемонии награждения.

Помимо награды и грамоты, каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро. В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 24-й раз вручали премии самым выдающимся деятелям в области интеграции. Все жители и организации Эстонии смогут вновь выдвигать кандидатов на премию в области интеграции в августе и сентябре следующего года.