Новогодний подарок: власти Таллинна озолотят своих чиновников

«В соответствии с инструкцией по заработной плате Таллиннской мэрии, за достижение целей, запланированных и согласованных в плане работы, а также с учетом бюджета, сотруднику может быть выплачен бонус за результативность», - рассказала Rus.Postimees директор по персоналу мэрии Таллинна Вильве Райк. Она объяснила, что, поскольку результаты работы сотрудников отличаются, бонусы будут разными.

Хотя сегодня еще точно не ясно, сколько чиновников получат бонус, известно, что в прошлом году его получили 53% городских сотрудников. Райк также объяснила, что решение о выплате бонуса за результативность принимается непосредственным руководителем совместно с руководителем департамента.

Тартуские чиновники могут получить лишь излишки

«Расходы на заработную плату структурных подразделений мэрии Тарту заложены в годовой бюджет в соответствии с их фактическим размером. Это означает, что в бюджете не предусмотрены отдельные средства на различные бонусы», - объяснила пресс-секретарь мэрии Хелле Толмофф. Она добавила, что чиновники все же могут получить бонусы, но только за счет экономии зарплатного фонда (больничные, временные вакансии и т.д.).

«Решение об этом принимается каждым подразделением мэрии самостоятельно», - заключила она.

В мэрии Нарвы заявили, что на данный момент не планируют выплачивать какие-либо премии или бонусы своим чиновникам.