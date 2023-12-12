Зима разбушевалась ⟩ Сильный снегопад стал причиной масштабных отключений электричества

Собралась кризисная комиссия Elektrilevi, которая работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в домах.

«Зима в этом году началась с тяжелого и мокрого снега, который оседал на деревьях, ветках и линиях. За этим последовали минусовые градусы, а снегопады с перерывами продолжались более двух недель, установив рекорд выпадения снега за последние сто лет. Если первоначально на линии падали более слабые деревья и ветки, то по мере продолжения снегопада большие деревья теперь падают на линии с расстояния более 10 метров, в результате чего ломают мачты и рвут провода. Так сложилась ситуация, когда бригады постоянно устраняют неисправности на линиях, но новые и даже более крупные деревья ломаются и снова вызывают перебои», - объясняет председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

«Сегодня более 200 человек устраняют неполадки в две смены, чтобы и дальше устранять перебои, вызванные сильным снегопадом. В Харьюмаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пыльвамаа мы сможем устранить возникшие неисправности центрального напряжения в течение сегодняшнего дня, в Пярнумаа и Рапламаа - в течение завтрашнего дня, а в Валгамаа, Вильяндимаа и части Вырумаа устранение неисправностей может продлиться до четверга. Вместе с нашими партнерами мы сделаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно быстрее», - заверил Хярм.

61 процент территории Эстонии покрыт лесом, а часть - очень густым лесом, а около 20 000 км линий всей сети Elektrilevi расположены в лесных массивах, на которые влияют погодные и природные условия, что необходимо учитывать. Оттепель в последующие дни еще больше утяжелит снег на деревьях и это может привести к новым сбоям.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это в случае сбоев в электроснабжении обеспечивает быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi.