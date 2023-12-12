Доказано учеными: растительная диета помогает эффективно защититься от опасной болезни

Впервые в истории исследователи обнаружили, что здоровая растительная диета улучшает обмен веществ, работу печени и почек, а также снижает вероятность ожирения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetes & Metabolism, растительная диета помогает снизить риск развития диабета только в том случае, если снижается потребление как продуктов животного происхождения, так и промышленно обработанных продуктов с высоким содержанием сахара.