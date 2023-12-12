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Доказано учеными: растительная диета помогает эффективно защититься от опасной болезни

PM Tervis
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Растительная диета может быть настоящим залогом крепкого здоровья.
Растительная диета может быть настоящим залогом крепкого здоровья. Фото: Pexels

Диабет второго типа можно предотвратить и контролировать с помощью здорового образа жизни. Авторы нового научного исследования обнаружили, что ключевую роль в этом может сыграть растительная диета.

Впервые в истории исследователи обнаружили, что здоровая растительная диета улучшает обмен веществ, работу печени и почек, а также снижает вероятность ожирения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetes & Metabolism, растительная диета помогает снизить риск развития диабета только в том случае, если снижается потребление как продуктов животного происхождения, так и промышленно обработанных продуктов с высоким содержанием сахара.

Согласно анализу исследовательской группы, здоровая растительная диета, включающая свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, снижает риск развития диабета на 24 процента. Здоровая растительная диета может помочь снизить риск развития диабета даже при наличии генетической предрасположенности и других факторов риска развития диабета, таких как ожирение, пожилой возраст или недостаток физической активности. Напротив, нездоровая растительная диета с большим количеством сладостей, обработанных зерновых и сладких напитков, связана с повышенным риском развития диабета второго типа.

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