Новый премьер Польши свой первый зарубежный визит нанесет в Эстонию

Выдвинутый на пост премьер-министра Польши Дональд Туск сообщил, что совершит свой первый визит в качестве премьера в Таллинн, где встретится с главами правительств Балтийских стран.
«После возвращения из Брюсселя я отправлюсь в Таллинн, чтобы встретиться с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии. Темы очевидны: война, надежность границ. Мы укрепим сотрудничество со странами, которые разделяют наши взгляды на эти темы», - сказал Туск в своем выступлении в парламенте во вторник.
Сегодня же Туск представил парламенту министров своего кабинета и программу правительства, за этим последует вотум доверия для утверждения правительства. Если правительство будет утверждено в должности, новый премьер-министр Польши сможет совершить свой первый рабочий визит уже в четверг, на заседание Европейского совета.