Новый премьер Польши свой первый зарубежный визит нанесет в Эстонию

«После возвращения из Брюсселя я отправлюсь в Таллинн, чтобы встретиться с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии. Темы очевидны: война, надежность границ. Мы укрепим сотрудничество со странами, которые разделяют наши взгляды на эти темы», - сказал Туск в своем выступлении в парламенте во вторник.