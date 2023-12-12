«Комиссия обсудила это коллективное обращение, но, поскольку выражать недоверие премьер-министру не входит в компетенцию ни конституционной комиссии, ни какой-либо другой постоянной комиссии Рийгикогу, мы ничего не могли сделать с этой инициативой и отклонили ее. Вотум недоверия премьер-министру может инициировать одна пятая членов Рийгикогу», - заявил председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас («Ээсти 200»).

Вице-председатель комиссии Яак Валге (EKRE) вчера заявил, что коллективное обращение все-таки стоило бы обсудить в зале Рийгикогу, даже без голосования.

«Мы так не считаем. Если оппозиционные депутаты хотят отставки премьер-министра, они имеют право выразить ей вотум недоверия. Это можно сделать с 21 подписью члена Рийгикогу. Если они хотят это сделать, у них есть 40 мест в Рийгикогу, то есть у них есть доступные инструменты для инициирования вотума недоверия. Мы не считаем, что конституционная комиссия должна этим заниматься», - сказал Террас.

Заменивший в комиссии Валге коллега по партии Анти Пооламетс сказал, что знакомивший с обращением был очень симпатичным человеком, который сумел хорошо обосновать народную инициативу. «Речь идет о предпринимателе, который, по его словам, много ездит по Эстонии и видит, каково экономическое положение людей и насколько оно ухудшилось в последнее время», - сказал Пооламетс.

Он и другие представители оппозиции Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество») и Андрей Коробейник (Центристская партия) предложили в комиссии, чтобы Рийгикогу мог рассматривать обращение как вопрос государственной важности. «Иначе это дело будет просто прошением к царю, как это делали крестьяне в XIX веке. Царь мог ответить, а мог и не ответить. Мы все время подчеркивали, что всенародный референдум лучше, поскольку он имеет ясные последствия. В конце концов, эти петиции являются примером призыва к всенародным референдумам. В конце концов, они могли бы даже разрешить текущие и будущие патовые ситуации», - считает Пооламетс.

Данное обращение связано только с российским бизнесом мужа премьер-министра Каи Каллас и дошедшей до общественности информации о нем. Обращение было инициировано до того, как правительство обнародовало свой план повышения налогов. Одна петиция по налогам собрала необходимое количество подписей и сегодня попала в Рийгикогу. Вторую можно подписать на портале Rahvaalgatus.ee до пятницы.