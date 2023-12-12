МАРТ ХЕЛЬМЕ ⟩ Нужно заставить правящий союз учесть доминирующие настроения в обществе

Мы по-прежнему делаем то, что делают в других местах. Клевета и высосанные из пальца судебные иски, которые мы впервые увидели в случае с Дональдом Трампом, теперь и для нас стали обычным явлением. Давайте вспомним Porto Franco, Эвели Вавренюк, Марти Куузика, и почему бы не вспомнить и Керт Кинго. В то же время представители политических сил, находящихся на правильной стороне в культурной войне, могут быть уверены, что их не клюнет судебный ястреб. Например, где-то в системе застрял иск Варро Вооглайда по поводу ложных обвинений со стороны Каи Каллас. Как и следовало ожидать, дело движется не слишком быстро; оно просто не движется и тянется уже долгое время.

О чем все это говорит? О чем-то крайне депрессивном и опасном. Подобно тому, как советская власть устанавливала идеологию и насаждала ее любыми репрессивными средствами, нынешняя либеральная демократия также превратилась в идеологию, которая больше не опирается на конституции государств или универсальные принципы прав человека и гражданина, а искажает их в соответствии со своими потребностями. Эта идеология трактует структуры государственной власти не как особые ветви разделения властей, гарантирующие демократию, а как единый силовой аппарат, задача которого - заставить людей подчиниться новой прогрессивной идеологии.

История видела все это много раз. И история всегда доказывала, что любая система, построенная на идеологии, идущей вразрез с потребностями большинства общества и здравым смыслом, не может выжить. Сейчас борьба, которую EKRE ведет в Рийгикогу за то, чтобы заставить правящую коалицию принять во внимание две трети народа, не поддерживающие действующую власть, должна стать для общества сигналом тревоги.