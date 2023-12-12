Эстонцы не встают на баррикады шутки ради, но то, что учителя бастуют, это показательно. Я даже смею прогнозировать, что этим учителя положат старт еще более широкой волне забастовок. Униженно откладывая последний цент и говоря себе и другим, что мы как-нибудь справимся, мы не можем двигаться дальше. Что мы имеем в виду, говоря, что справимся? Пойдем покупать одежду из тряпья, станем клянчить пособия у муниципалитетов, откажемся от машин, не будем водить детей в переехавшую за тридцать километров школу и дадим им сидеть дома, сварим суп из крапивы, когда придет весна? Насколько глубоко вы можете позволить себя унижать, в то время как премьер-министр тратит деньги на частные рейсы, а государственные служащие наслаждаются ростом зарплат и щедрыми рождественскими бонусами?
На самом деле, Эстония - не единственная страна, переживающая кризис. Самый яркий пример кризиса - США, где работа Конгресса также парализована, поскольку администрация Джо Байдена, как и Кая Каллас, отказывается признавать свои ошибки и искать компромиссы с другой партией. Европейский союз также находится в кризисе, где нарушение договоров, узурпация суверенитета стран-членов, массовая иммиграция и экономические потери в результате зеленой революции все больше увеличивают популярность национально ориентированных политических сил. Их также пытаются заставить замолчать с помощью законов о разжигании ненависти и судебного террора, образец которого постепенно берет за основу и наш так называемый «евродружественный» истеблишмент.