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МАРТ ХЕЛЬМЕ ⟩ Нужно заставить правящий союз учесть доминирующие настроения в обществе

Март Хельме
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Март Хельме.
Март Хельме. Фото: Tairo Lutter
  • Почему только EKRE должна сделать шаг назад?
  • Действия EKRE - это не причина, а следствие
  • На самом деле не только Эстония находится в кризисе

История всегда доказывала, что любая система, построенная на идеологии, идущей вразрез с потребностями большинства общества и здравым смыслом, не может выжить, пишет вице-председатель EKRE Март Хельме.

На самом деле довольно забавно читать все эти высказывания мнений и позиций, которые ежедневно появляются в СМИ, описывающие тупиковую ситуацию в Рийгикогу и которые можно резюмировать наивным пропагандистским призывом - обе стороны должны сделать шаг назад.

Что это значит? Что это за шаг? Может быть, определитесь уже! Пока это можно интерпретировать лишь как требование того, чтобы только EKRE сделала шаг назад. В противном случае, мол, государство не сможет функционировать, а правительство не сможет править без необходимости увязывать свои законопроекты с вотумом доверия.

Что ж, будьте терпеливы! Сейчас именно наша фракция в Рийгикогу проводит такую работу, чтобы правительство не смогло реализовать свою программу, разрушающую Эстонию. Наши действия - это не причина, а следствие. Это следствие того, что Кая Каллас до сих пор занимает дом Стенбока, несмотря на ее связь с бизнесом на востоке и подавляющее осуждение со стороны общественного мнения.

Это следствие того, что коалиционные министры категорически отказываются вносить коррективы в свои планы по повышению налогов. Это реакция на то, что либеральный фронт планирует преодолеть, а точнее подавить все усиливающееся идеологическое, политическое и экономическое противостояние в обществе путем введения закона о разжигании ненависти и других административных репрессий. Существует встречная реакция против организации зеленой революции, затеянной по примеру сталинских колхозных комиссаров, а также против – и это не менее важно – высокомерия, глупости и некомпетентности Партии реформ.

Эстонцы не встают на баррикады шутки ради, но то, что учителя бастуют, это показательно. Я даже смею прогнозировать, что этим учителя положат старт еще более широкой волне забастовок. Униженно откладывая последний цент и говоря себе и другим, что мы как-нибудь справимся, мы не можем двигаться дальше. Что мы имеем в виду, говоря, что справимся? Пойдем покупать одежду из тряпья, станем клянчить пособия у муниципалитетов, откажемся от машин, не будем водить детей в переехавшую за тридцать километров школу и дадим им сидеть дома, сварим суп из крапивы, когда придет весна? Насколько глубоко вы можете позволить себя унижать, в то время как премьер-министр тратит деньги на частные рейсы, а государственные служащие наслаждаются ростом зарплат и щедрыми рождественскими бонусами?

На самом деле, Эстония - не единственная страна, переживающая кризис. Самый яркий пример кризиса - США, где работа Конгресса также парализована, поскольку администрация Джо Байдена, как и Кая Каллас, отказывается признавать свои ошибки и искать компромиссы с другой партией. Европейский союз также находится в кризисе, где нарушение договоров, узурпация суверенитета стран-членов, массовая иммиграция и экономические потери в результате зеленой революции все больше увеличивают популярность национально ориентированных политических сил. Их также пытаются заставить замолчать с помощью законов о разжигании ненависти и судебного террора, образец которого постепенно берет за основу и наш так называемый «евродружественный» истеблишмент.

Мы по-прежнему делаем то, что делают в других местах. Клевета и высосанные из пальца судебные иски, которые мы впервые увидели в случае с Дональдом Трампом, теперь и для нас стали обычным явлением. Давайте вспомним Porto Franco, Эвели Вавренюк, Марти Куузика, и почему бы не вспомнить и Керт Кинго. В то же время представители политических сил, находящихся на правильной стороне в культурной войне, могут быть уверены, что их не клюнет судебный ястреб. Например, где-то в системе застрял иск Варро Вооглайда по поводу ложных обвинений со стороны Каи Каллас. Как и следовало ожидать, дело движется не слишком быстро; оно просто не движется и тянется уже долгое время.

О чем все это говорит? О чем-то крайне депрессивном и опасном. Подобно тому, как советская власть устанавливала идеологию и насаждала ее любыми репрессивными средствами, нынешняя либеральная демократия также превратилась в идеологию, которая больше не опирается на конституции государств или универсальные принципы прав человека и гражданина, а искажает их в соответствии со своими потребностями. Эта идеология трактует структуры государственной власти не как особые ветви разделения властей, гарантирующие демократию, а как единый силовой аппарат, задача которого - заставить людей подчиниться новой прогрессивной идеологии.

История видела все это много раз. И история всегда доказывала, что любая система, построенная на идеологии, идущей вразрез с потребностями большинства общества и здравым смыслом, не может выжить. Сейчас борьба, которую EKRE ведет в Рийгикогу за то, чтобы заставить правящую коалицию принять во внимание две трети народа, не поддерживающие действующую власть, должна стать для общества сигналом тревоги.

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