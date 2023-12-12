Экономист Банка Эстонии: продукты у нас подорожали больше, чем где-либо в Европе, а прибыль магазинов выросла на 80 процентов

Оя пишет, что в 2019 году уровень цен на эстонские продукты питания составлял 95 процентов от среднего по Европейскому союзу, тогда как в прошлом году он составлял 106 процентов от среднего по ЕС.

Фото: Kaspar Oja

Оя отмечает, что в октябре этого года цены производителей продуктов питания как у нас, так и в Евросоюзе были в среднем примерно на треть выше, чем в 2019 году, то есть до коронавируса. «В Европейском союзе в среднем цены на продукты питания в магазинах выросли примерно так же, как и цены производителей за тот же период, но в нашей стране они выросли почти на 10 процентов больше, то есть на 43 процента», - пишет Оя.

Фото: Kaspar Oja

Фото: Kaspar Oja

Он добавляет, что из этих сравнений исключено воздействие налоговых изменений, поэтому нельзя сказать, что более низкий рост цен в других странах обусловлен более благоприятными налоговыми ставками и т. д.

Фото: Kaspar Oja

Оя отмечает, что оборот по продаже крупных продуктовых магазинов (неспециализированных магазинов с преобладанием продовольственных товаров) в третьем квартале этого года был на 35 процентов выше, чем за тот же период в 2019 году. Однако рост прибыли за тот же период составил 84 процента. «Если посмотреть на девять месяцев этого года и сравнить их с 2019 годом до появления коронавируса, оборот по продажам вырос на 36 процентов, а прибыль - на целых 166 процентов», - отмечает он.