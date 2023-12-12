Потрясенное скандалом НКО Slava Ukraini продолжает сбор денег

Оказывающая помощь Украине организация «Slava Ukraini», предводитель которой Йоханна-Мария Лехтме была вынуждена уйти с руководящей должности в НКО и отказаться от места в Рийгикогу из-за скандала, разразившегося после весенних выборов, не прекратила свою деятельность, но продолжает направлять как можно больше помощи стране, ставшей жертвой российской агрессивной войны.
Вечером в пятницу на прошлой неделе в Таллинне два сотрудника НКО Slava Ukraini на постоянной зарплате, Эрко Лайдинен и Райт Рандоя, погрузили два квадроцикла с прицепами в трейлер, который затем отправился во Львов на Западной Украине. Вчера груз прибыл в Польшу.