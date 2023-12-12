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Потрясенное скандалом НКО Slava Ukraini продолжает сбор денег

Прийт Пуллеритс
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Руководитель проекта переоборудования машин под полевую скорую помощь Эрко Лайдинен, который присоединился к команде НКО «Slava Ukraini», в понедельник направляется в Украину с квадроциклами, два из которых были куплены на деньги, пожертвованные НКО «Slava Ukraini».
Руководитель проекта переоборудования машин под полевую скорую помощь Эрко Лайдинен, который присоединился к команде НКО «Slava Ukraini», в понедельник направляется в Украину с квадроциклами, два из которых были куплены на деньги, пожертвованные НКО «Slava Ukraini». Фото: Slava Ukraini

Оказывающая помощь Украине организация «Slava Ukraini», предводитель которой Йоханна-Мария Лехтме была вынуждена уйти с руководящей должности в НКО и отказаться от места в Рийгикогу из-за скандала, разразившегося после весенних выборов, не прекратила свою деятельность, но продолжает направлять как можно больше помощи стране, ставшей жертвой российской агрессивной войны.

Вечером в пятницу на прошлой неделе в Таллинне два сотрудника НКО Slava Ukraini на постоянной зарплате, Эрко Лайдинен и Райт Рандоя, погрузили два квадроцикла с прицепами в трейлер, который затем отправился во Львов на Западной Украине. Вчера груз прибыл в Польшу.

Хотя Лехтме по-прежнему является одним из 14 членов НКО Slava Ukraini, она сейчас не имеет никакой связи с организацией, поэтому Ану Вильтроп, занявшей должность исполнительного директора НКО Slava Ukraini в июле, а до этого проработавшей четыре с половиной года в руководстве НКО Eesti Pagulasabi , не удалось с ней связаться, хотя она и отправила Лехтме множество электронных писем с просьбой рассказать о подробностях прошлого делопроизводства.

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