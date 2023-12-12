Вечером в пятницу на прошлой неделе в Таллинне два сотрудника НКО Slava Ukraini на постоянной зарплате, Эрко Лайдинен и Райт Рандоя, погрузили два квадроцикла с прицепами в трейлер, который затем отправился во Львов на Западной Украине. Вчера груз прибыл в Польшу.

Хотя Лехтме по-прежнему является одним из 14 членов НКО Slava Ukraini, она сейчас не имеет никакой связи с организацией, поэтому Ану Вильтроп, занявшей должность исполнительного директора НКО Slava Ukraini в июле, а до этого проработавшей четыре с половиной года в руководстве НКО Eesti Pagulasabi , не удалось с ней связаться, хотя она и отправила Лехтме множество электронных писем с просьбой рассказать о подробностях прошлого делопроизводства.