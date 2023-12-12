«Новости в 7» за 12 декабря: когда состоится забастовка учителей, что учесть при покупке и запуске фейерверков, волшебный рождественский паровоз и вручение архитектурных премий

Сегодня в выпуске:

- «День X» известен - 22-го января пройдет всеобщая забастовка учителей нашей страны. Почему была выбрана именно эта дата и как забастовка может повлиять на переход руских школ на эстонский язык обучения, разбиралась наш корреспондент

- Ежегодно спасатели получают десятки вызовов на инциденты, связанные с запуском фейерверков. Как правильно выбрать салют, на что обратить внимание при его использовании и как избежать ненужных рисков - подробности узнаем из нашего сюжета и разговора с гостем студии «Новостей в 7»

- 18 тысяч разноцветных огней, романтика путешествия на старинном паровозе, громкая праздничная музыка и веселая атмосфера. Приглашаем вас в небольшой телевизионный круиз по британским желеным дорогам!

- Это интересно: сколько миллионов не хватает на достройку восточной границы, про обрушение дома в Нью-Йорке и «летающие» паромы в Стокгольме

- Какие здания и объекты были признаны лучшими в уходящем году и удостоились премии Союза архитекторов Эстонии? Что нужно знать о тенденциях современной архитектуры, в чем наша страна пока отстает от Европы, а в чем может дать фору - в материале нашей съемочной группы.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 12 декабря.