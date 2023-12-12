Вт, 12.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Фото ⟩ Дорога превратилась в каток: автомобиль вылетел в кювет

rus.postimees.ee
Copy

Сегодня, 12 декабря, около трех часов дня на шоссе Тарту-Вильянди недалеко от деревни Тянассильма произошло ДТП.

Автомобиль Audi Q7 из-за скользкой дороги вылетел в кювет. Как рассказал сотрудничающий с изданием Sakala фотограф Кенно Соо, водитель Audi на скользкой дороге не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, а оттуда в кювет. «К счастью, в тот момент с противоположной стороны не ехало ни одной машины. Люди в Audi отделались испугом».

На место происшествия также прибыли и полицейские, которые зафиксировали ДТП.

По прогнозу погоды, в Эстонии продолжится снегопад, местами и мокрый снег. Риск гололеда на дорогах сохраняется.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх