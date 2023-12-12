Фото ⟩ Дорога превратилась в каток: автомобиль вылетел в кювет

Автомобиль Audi Q7 из-за скользкой дороги вылетел в кювет. Как рассказал сотрудничающий с изданием Sakala фотограф Кенно Соо, водитель Audi на скользкой дороге не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, а оттуда в кювет. «К счастью, в тот момент с противоположной стороны не ехало ни одной машины. Люди в Audi отделались испугом».