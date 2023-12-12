Фото и видео ⟩ В Мустамяэ Mercedes перевернулся и BMW вылетел с дороги, в Ласнамяэ авария нарушила движение

В 18.45 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Кескузе-теэ. Там водитель автомобиля Mercedes-Benz для того, чтобы избежать столкновения с затормозившим впереди автомобилем, свернул в снежный вал, в результате чего машина перевернулась на крышу.

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали, поэтому речь идет о страховом случае.

Еще одно ДТП произошло вечером в Таллинне на Петербури-теэ в районе заправки Alexela, где столкнулись два автомобиля. К счастью, в этой аварии тоже никто не пострадал, но на месте происшествия в направлении выезда из города было нарушено движение транспорта.

Сегодня вечером в Мустамяэ произошло еще одно тяжелое ДТП. В 19.20 на улице Кийли с дороги вылетел принадлежащий CityBee автомобиль BMW. По предварительным данным, авария произошла из-за проблем со здоровьем у 18-летнего водителя.

Молодого человека доставили в больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщил дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.