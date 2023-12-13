ИТОГИ ГОДА ⟩ «Ээсти 200»: в парламенте творится нечто, претензий к реформистам нет, школьная реформа станет успехом всей Эстонии

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас.
– Что вы считаете главным успехом и главным провалом года?
– Минувший год был для «Ээсти 200» годом большим перемен. Если еще год назад мы были друзьями-единомышленниками, создававшими партию, то после мартовских выборов мы оказались в парламенте, получив 14 мандатов, и провели успешные переговоры о создании правительства, возглавив три министерства. Мы вошли в большую политику Эстонии.
Неприятным сюрпризом стало открытие, сделанное на коалиционных переговорах, когда мы узнали о реальном финансовом положении Эстонии. Именно те, кто больше всего сейчас критикует наши действия, должны нести ответственность за созданную финансовую дыру.
– Можно долго показывать пальцем на оппонентов и конкурентов, но как получилось, что менее чем за год партия, имеющая 14 мандатов, растеряла доверие избирателей, опустившись в рейтинге на шестую позицию с 6% поддержки?
– Многие считают, что «Ээсти 200», как и вся коалиция, не говорила правду перед выборами. Наоборот, впервые за последние 10–15 лет только «Ээсти 200» и нынешнее правительство говорят правду о реальной ситуации. Далеко не все готовы это слушать.
– Тогда почему правительство постоянно оказывается в эпицентре скандалов? Достаточно вспомнить Каю Каллас и ее мужа или скандал вокруг тогда еще депутата парламента от «Ээсти 200» Йоханны-Марии Лехтме и НКО Slava Ukraini. Как же так?
– Если говорить о Лехтме, то не только мы, но и другие партии предлагали ей место в своих предвыборных списках, она была человеком года Postimees, героиней Эстонии…