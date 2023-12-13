ИТОГИ ГОДА ⟩ «Ээсти 200»: в парламенте творится нечто, претензий к реформистам нет, школьная реформа станет успехом всей Эстонии

– И сборщицей голосов…

– Да, и сборщицей голосов. То, что вся Эстония узнала полгода назад... Конечно, всё это очень некрасиво. Ее уход из парламента – правильный шаг.

– При этом партия «Ээсти 200» вела себя очень нерешительно в отношении Лехтме и долго не могла определиться…

– Думаю, что мы повели себя очень человечно: своих не бросают, своих не сдают! Я поначалу не был уверен в справедливости подозрений, но как только стало ясно, что у нее действительно проблемы, мы сразу же предприняли шаги, чтобы Лехтме больше не было в парламенте. Между прочим, она никогда не была членом «Ээсти 200».

– Какие уроки вы вынесли из этого скандала?

– Мы сделали четкий вывод: если герой вдруг оказывается антигероем, людям это очень трудно понять и принять, чем и была обусловлена агрессивная реакция общества. Ничего не поделать. Такова жизнь!

– Как вы оцениваете быстрый уход с поста председателя партии Лаури Хуссара? По сути, это ведь было бегством…

– Это не бегство. Наоборот, Лаури Хуссар сделал смелый шаг. Парламент, спикером которого он является, сейчас оказался в такой ситуации, что совмещать два руководящих поста стало невозможно. С одной стороны, необходимо было со всеми договариваться, а с другой стороны, жестко конкурировать с другими партиями.