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ИТОГИ ГОДА ⟩ «Ээсти 200»: в парламенте творится нечто, претензий к реформистам нет, школьная реформа станет успехом всей Эстонии

Марек Рейнаас об успехах и провалах партии
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Почему падают рейтинги? «Страдаем за правду»
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  • Школьная реформа: «Мы это cделаем!»

Минувший год стал серьезным экзаменом для партии «Ээсти 200». Новички успешно избрались в парламент и вошли в коалиционное правительство, но быстро растеряли доверие избирателей. Успехи «Ээсти 200» – впереди?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас

Выдержки из беседы:

– Что вы считаете главным успехом и главным провалом года?

– Минувший год был для «Ээсти 200» годом большим перемен. Если еще год назад мы были друзьями-единомышленниками, создававшими партию, то после мартовских выборов мы оказались в парламенте, получив 14 мандатов, и провели успешные переговоры о создании правительства, возглавив три министерства. Мы вошли в большую политику Эстонии.

Неприятным сюрпризом стало открытие, сделанное на коалиционных переговорах, когда мы узнали о реальном финансовом положении Эстонии. Именно те, кто больше всего сейчас критикует наши действия, должны нести ответственность за созданную финансовую дыру.

– Можно долго показывать пальцем на оппонентов и конкурентов, но как получилось, что менее чем за год партия, имеющая 14 мандатов, растеряла доверие избирателей, опустившись в рейтинге на шестую позицию с 6% поддержки?

– Многие считают, что «Ээсти 200», как и вся коалиция, не говорила правду перед выборами. Наоборот, впервые за последние 10–15 лет только «Ээсти 200» и нынешнее правительство говорят правду о реальной ситуации. Далеко не все готовы это слушать.

– Тогда почему правительство постоянно оказывается в эпицентре скандалов? Достаточно вспомнить Каю Каллас и ее мужа или скандал вокруг тогда еще депутата парламента от «Ээсти 200» Йоханны-Марии Лехтме и НКО Slava Ukraini. Как же так?

– Если говорить о Лехтме, то не только мы, но и другие партии предлагали ей место в своих предвыборных списках, она была человеком года Postimees, героиней Эстонии…

– И сборщицей голосов…

– Да, и сборщицей голосов. То, что вся Эстония узнала полгода назад... Конечно, всё это очень некрасиво. Ее уход из парламента – правильный шаг.

– При этом партия «Ээсти 200» вела себя очень нерешительно в отношении Лехтме и долго не могла определиться…

– Думаю, что мы повели себя очень человечно: своих не бросают, своих не сдают! Я поначалу не был уверен в справедливости подозрений, но как только стало ясно, что у нее действительно проблемы, мы сразу же предприняли шаги, чтобы Лехтме больше не было в парламенте. Между прочим, она никогда не была членом «Ээсти 200».

– Какие уроки вы вынесли из этого скандала?

– Мы сделали четкий вывод: если герой вдруг оказывается антигероем, людям это очень трудно понять и принять, чем и была обусловлена агрессивная реакция общества. Ничего не поделать. Такова жизнь!

– Как вы оцениваете быстрый уход с поста председателя партии Лаури Хуссара? По сути, это ведь было бегством…

– Это не бегство. Наоборот, Лаури Хуссар сделал смелый шаг. Парламент, спикером которого он является, сейчас оказался в такой ситуации, что совмещать два руководящих поста стало невозможно. С одной стороны, необходимо было со всеми договариваться, а с другой стороны, жестко конкурировать с другими партиями.

– А как же Юри Ратас был в свое время был и спикером Рийгикогу, и председателем Центристской партии?

– Это был совсем другой парламент. То, что сейчас там творится, – уму непостижимо! Это до конца не могут понять ни наше население, ни СМИ.

– А что там творится?

– Мы сутками напролет занимаемся обструкцией со стороны EKRE и не можем принять хорошие законы.

– Ряды вашей партии покинул один из ключевых спонсоров, предприниматель Йоаким Хелениус, пожертвовавший «Ээсти 200» 227 тысяч евро. Насколько это тревожный сигнал?

– Это вовсе не тревожный сигнал. Наоборот, прекрасный пример того, что в Эстонии и в «Ээсти 200» ничего нельзя купить за деньги: ни политиков, ни должности, ни портфели министров.

– И все же в чем причина резкого падения популярности «Ээсти 200»?

– Правду о реальном положении дел в стране, особенно когда сокращается бюджет и поднимаются налоги, никто не любит слушать. Надеюсь, что предпринятые шаги укрепят будущее Эстонии.

– Как вам работается в коалиции в ситуации монополии на власть со стороны Партии реформ? Удается ли бороться с политическим катком реформистов?

– У «Ээсти 200» никаких претензий к партнерам по коалиции нет.

– Даже по зарплатам учителей у вас претензий к реформистам нет?

– Это были обычные переговоры, в которых не нужно искать признаков больших проблем в коалиции.

– Не вобьет ли нерешенная проблема зарплат учителей и грядущая бессрочная забастовка последний гвоздь в рейтинги «Ээсти 200»?

– Кристина Каллас проделала очень хорошую работу, коллективный договор может стать выходом из тупиковой ситуации.

– Станет ли школьная реформа под предводительством Кристины Каллас историей успеха «Ээсти 200»?

– О реформе школы 20 лет только говорили и говорили. А мы это делаем! Думаю, что это станет большим успехом не только «Ээсти 200», но и всей Эстонии.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что случилось с «Ээсти 200»? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: что случилось с «Ээсти 200»? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Konstantin Sednev
  • Что стало главным успехом и провалом года?
  • Какие уроки вынесены из скандала вокруг Йоханны-Марии Лехтме (НКО Slava Ukraini) и ухода с поста председателя партии Лаури Хуссара?
  • Ряды «Ээсти 200» покинул один из ключевых спонсоров, предприниматель Йоаким Хелениус, пожертвовавший партии 227 000 евро. Насколько это тревожный сигнал?
  • Как «Ээсти 200» работается в коалиции в ситуации монополии на власть со стороны Партии реформ?
  • Станет ли школьная реформа историей успеха «Ээсти 200» и министра Кристины Каллас?
  • Рынок труда и экономика – еще одна зона ответственности «Ээсти 200». Что происходит с экономикой?
  • Что поможет «Ээсти 200» поднять рейтинги?
  • Какие цели партия ставит на выборах в Европарламент?
  • Как сохранить оптимизм в непростые времена?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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