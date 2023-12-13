ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: что случилось с «Ээсти 200»?

Минувший год стал серьезным экзаменом для партии «Ээсти 200». Новички успешно избрались в парламент и вошли в коалиционное правительство, но быстро растеряли доверие избирателей. Успехи «Ээсти 200» – впереди?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире зампредседателя фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас. Следите за беседой в студии в 13:00!
- Что стало главным успехом и провалом года?
- Какие уроки вынесены из скандала вокруг Йоханны-Марии Лехтме (НКО Slava Ukraini) и ухода с поста председателя партии Лаури Хуссара?
- Ряды «Ээсти 200» покинул один из ключевых спонсоров, предприниматель Йоаким Хелениус, пожертвовавший партии 227 000 евро. Насколько это тревожный сигнал?
- Как «Ээсти 200» работается в коалиции в ситуации монополии на власть со стороны Партии реформ?
- Станет ли школьная реформа историей успеха «Ээсти 200» и министра Кристины Каллас?
- Рынок труда и экономика – еще одна зона ответственности «Ээсти 200». Что происходит с экономикой?
- Что поможет «Ээсти 200» поднять рейтинги?
- Какие цели партия ставит на выборах в Европарламент?
- Как сохранить оптимизм в непростые времена?