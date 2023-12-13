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ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: что случилось с «Ээсти 200»?

13:00 Марек Рейнаас
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Минувший год стал серьезным экзаменом для партии «Ээсти 200». Новички успешно избрались в парламент и вошли в коалиционное правительство, но быстро растеряли доверие избирателей. Успехи «Ээсти 200» – впереди?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире зампредседателя фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас. Следите за беседой в студии в 13:00!

  • Что стало главным успехом и провалом года?
  • Какие уроки вынесены из скандала вокруг Йоханны-Марии Лехтме (НКО Slava Ukraini) и ухода с поста председателя партии Лаури Хуссара?
  • Ряды «Ээсти 200» покинул один из ключевых спонсоров, предприниматель Йоаким Хелениус, пожертвовавший партии 227 000 евро. Насколько это тревожный сигнал?
  • Как «Ээсти 200» работается в коалиции в ситуации монополии на власть со стороны Партии реформ?
  • Станет ли школьная реформа историей успеха «Ээсти 200» и министра Кристины Каллас?
  • Рынок труда и экономика – еще одна зона ответственности «Ээсти 200». Что происходит с экономикой?
  • Что поможет «Ээсти 200» поднять рейтинги?
  • Какие цели партия ставит на выборах в Европарламент?
  • Как сохранить оптимизм в непростые времена?
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