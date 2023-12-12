Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента защиты потребителей и технадзора, отметив, что больше всего от перехода абонентов выиграла компания Elisa, к которой перешли 553 клиента. К телекоммуникационной компании Telia перешло 213 номеров.

В ноябре в мобильных сетях в Эстонии было переведено в общей сложности 6796 мобильных номеров и 944 номера стационарной связи, были отклонены 5404 заявки на перенос номеров мобильных телефонов и 160 заявок на перенос номеров стационарных телефонов.

За 11 месяцев этого года среди крупнейших операторов связи больше всего номеров потеряла Tele2 - 6461, а Elisa добавила больше всего номеров - 4592. Telia с начала года приобрела 2539 номеров.

В прошлом году Tele2 потеряла больше всего мобильных номеров: 5707 номеров покинули ее сеть. Elisa получила наибольшее количество номеров: в ее сеть было добавлено 6217 мобильных номеров, а в 2022 году сеть Telia покинули 524 номера.

Количество перенесенных номеров отражает переход реальных номеров стационарных и мобильных телефонов от одного оператора к другому. Количество переместившихся номеров не имеет прямой зависимости от общего количества абонентов, присоединившихся или вышедших из компании связи, поскольку у одного абонента может быть несколько номеров, но при этом один абонентский договор.

Также статистика перемещения номеров не отражает изменения общего числа клиентов компаний связи в результате использования телефонных карт или заключения новых абонентских договоров и расторжения старых.