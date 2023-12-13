Прокуратура и тюрьма поддержали досрочный выход на свободу лидера кемеровской преступной группировки

По информации Rus.ERR , и тюрьма, и прокуратура ходатайство об УДО поддержали. Суд вынесет свое постановление в среду.

Согласно обвинению, кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала «крышу» лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.