Вируский уездный суд накануне рассмотрел возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы лидера так называемой кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, приговоренного к 12 годам лишения свободы.
Прокуратура и тюрьма поддержали досрочный выход на свободу лидера кемеровской преступной группировки
По информации Rus.ERR, и тюрьма, и прокуратура ходатайство об УДО поддержали. Суд вынесет свое постановление в среду.
Согласно обвинению, кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала «крышу» лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.
Лидер группировки Вячеслав Гулевич, известный как Слава Кемеровский, получил 12 лет тюремного заключения.