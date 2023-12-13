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Прокуратура и тюрьма поддержали досрочный выход на свободу лидера кемеровской преступной группировки

rus.postimees.ee
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Вячеслав Гулевич.
Вячеслав Гулевич. Фото: Tairo Lutter

Вируский уездный суд накануне рассмотрел возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы лидера так называемой кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, приговоренного к 12 годам лишения свободы.

По информации Rus.ERR, и тюрьма, и прокуратура ходатайство об УДО поддержали. Суд вынесет свое постановление в среду.

Согласно обвинению, кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала «крышу» лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.

Лидер группировки Вячеслав Гулевич, известный как Слава Кемеровский, получил 12 лет тюремного заключения.

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