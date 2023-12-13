Объявлены лауреаты премии в области интеграции.

Министерство культуры и Фонд интеграции объявили лауреатов премии в области интеграции.
За целенаправленную деятельность по содействию интеграции были награждены руководитель Украинской академии Mondo Мария Сакариас, медиаэксперт Павел Иванов, координатор крупнейшей общины украинских беженцев в Эстонии Кирилл Бадикин и редакция радиостанции Радио 4.
По мнению министра культуры Хейди Пурга, премия в области интеграции является ценной традицией. «Наш общий дом — наша Эстония — богата многообразными культурами, которые хранят и развивают разные общины. Благодаря интеграции мы можем создать более сплоченное общество, в котором каждый играет важную роль в формировании общего будущего», — сказала Хейди Пурга, награждая лауреатов.
Лауреатов премии определила комиссия, состоящая из экспертов в области интеграции. В ходе открытого конкурса жители и организации Эстонии представили 64 кандидатуры. По решению комиссии, премия в номинации «Создатель диалога культур» была вручена руководителю Украинской академии Mondo Марии Сакариас, в номинации «Вестник года» — редакции Радио 4, в номинации «Искра года» — координатор крупнейшей общины украинских беженцев в Эстонии Кириллу Бадикину, в номинации «Золотой фонд интеграции» — медиаэксперту Павлу Иванову.
По словам главы Фонда интеграции Дмитрия Московцева, в области интеграции важны как последовательные усилия, так и новаторские инициативы. «И лауреаты, и номинанты обладают обширным опытом, который может быть ценным для всех, кто занимается вопросами интеграции. Знакомясь с ним, мы можем открыть новые возможности делать нашу работу еще лучше», – сказал Дмитрий Московцев на церемонии награждения.
Помимо награды и грамоты, каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро. В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры вручали премии самым выдающимся деятелям в области интеграции уже в 24-й раз. Все жители и организации Эстонии смогут вновь представить кандидатов на премию в области интеграции в августе и сентябре следующего года.