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Объявлены лауреаты премии в области интеграции

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Объявлены лауреаты премии в области интеграции.
Объявлены лауреаты премии в области интеграции. Фото: Integratsiooni Sihtasutus/Aron Urb

Министерство культуры и Фонд интеграции объявили лауреатов премии в области интеграции.

За целенаправленную деятельность по содействию интеграции были награждены руководитель Украинской академии Mondo Мария Сакариас, медиаэксперт Павел Иванов, координатор крупнейшей общины украинских беженцев в Эстонии Кирилл Бадикин и редакция радиостанции Радио 4.

По мнению министра культуры Хейди Пурга, премия в области интеграции является ценной традицией. «Наш общий дом — наша Эстония — богата многообразными культурами, которые хранят и развивают разные общины. Благодаря интеграции мы можем создать более сплоченное общество, в котором каждый играет важную роль в формировании общего будущего», — сказала Хейди Пурга, награждая лауреатов.

Лауреатов премии определила комиссия, состоящая из экспертов в области интеграции. В ходе открытого конкурса жители и организации Эстонии представили 64 кандидатуры. По решению комиссии, премия в номинации «Создатель диалога культур» была вручена руководителю Украинской академии Mondo Марии Сакариас, в номинации «Вестник года» — редакции Радио 4, в номинации «Искра года» — координатор крупнейшей общины украинских беженцев в Эстонии Кириллу Бадикину, в номинации «Золотой фонд интеграции» — медиаэксперту Павлу Иванову.

По словам главы Фонда интеграции Дмитрия Московцева, в области интеграции важны как последовательные усилия, так и новаторские инициативы. «И лауреаты, и номинанты обладают обширным опытом, который может быть ценным для всех, кто занимается вопросами интеграции. Знакомясь с ним, мы можем открыть новые возможности делать нашу работу еще лучше», – сказал Дмитрий Московцев на церемонии награждения.

Помимо награды и грамоты, каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро. В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры вручали премии самым выдающимся деятелям в области интеграции уже в 24-й раз. Все жители и организации Эстонии смогут вновь представить кандидатов на премию в области интеграции в августе и сентябре следующего года.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ
«Искра года» – Кирилл Бадикин, координатор группы «Друзья Украины в Эстонии» в Facebook, которая стала крупнейшей общиной украинских беженцев в Эстонии
 
Кирилл создал группу в марте рокового 2022 года, когда в Эстонию начали приезжать бегущие от войны жители Украины. Прежде всего, группа стала центром, где местные волонтеры активно раздавали самое необходимое для повседневной жизни. Со временем Кирилл стал последовательно делиться информацией, поступающей из государственных учреждений и других организаций, помогая адаптироваться новым соотечественникам.
 
«Вестник года» – редакция Радио 4
 
Самый популярный русскоязычный радиоканал Raadio 4, отпраздновавший в этом году свое 30-летие, всегда стремился поддерживать неэстонских слушателей в эстонском обществе. Редакция всецело способствовала общению, взаимопониманию и уважению между сообществами. В эфире радиостанции звучат передачи, посвященные этническим меньшинствам, проживающим в Эстонии, а также программы, объединяющие общины в Эстонии.
 
«Создатель диалога культур» – Мария Сакариас, руководитель Украинской академии Mondo, которая поддерживает работников сферы образования, прибывших в Эстонию из-за войны в Украине
 
Украинская академия Mondo — единственная организация в Эстонии, которая поддерживает педагогов, приехавших в Эстонию из-за войны в Украине. Возглавляемая Марией академия предлагает педагогам возможность адаптироваться к повседневной жизни в Эстонии, профессионально реализовать себя, поддержать украинских детей и их семьи, а также наладить сотрудничество с эстонскими педагогами.
 
«Золотой фонд интеграции» – Павел Иванов, медиаэксперт, журналист радиостанций Kuku и Радио 4
Павел уже почти 15 лет является редактором и ведущим программы «Эстония на кириллице» на радио Kuku. Передача выходит в эфир на эстонском языке, в гостях преимущественно люди, для которых эстонский язык является неродным. Совместно они обсуждают актуальные темы и, тем самым, раскрывают взгляды и мнения разных общин.
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