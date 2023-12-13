Объявлены лауреаты премии в области интеграции.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ

«Искра года» – Кирилл Бадикин, координатор группы «Друзья Украины в Эстонии» в Facebook, которая стала крупнейшей общиной украинских беженцев в Эстонии

Кирилл создал группу в марте рокового 2022 года, когда в Эстонию начали приезжать бегущие от войны жители Украины. Прежде всего, группа стала центром, где местные волонтеры активно раздавали самое необходимое для повседневной жизни. Со временем Кирилл стал последовательно делиться информацией, поступающей из государственных учреждений и других организаций, помогая адаптироваться новым соотечественникам.

«Вестник года» – редакция Радио 4

Самый популярный русскоязычный радиоканал Raadio 4, отпраздновавший в этом году свое 30-летие, всегда стремился поддерживать неэстонских слушателей в эстонском обществе. Редакция всецело способствовала общению, взаимопониманию и уважению между сообществами. В эфире радиостанции звучат передачи, посвященные этническим меньшинствам, проживающим в Эстонии, а также программы, объединяющие общины в Эстонии.

«Создатель диалога культур» – Мария Сакариас, руководитель Украинской академии Mondo, которая поддерживает работников сферы образования, прибывших в Эстонию из-за войны в Украине

Украинская академия Mondo — единственная организация в Эстонии, которая поддерживает педагогов, приехавших в Эстонию из-за войны в Украине. Возглавляемая Марией академия предлагает педагогам возможность адаптироваться к повседневной жизни в Эстонии, профессионально реализовать себя, поддержать украинских детей и их семьи, а также наладить сотрудничество с эстонскими педагогами.

«Золотой фонд интеграции» – Павел Иванов, медиаэксперт, журналист радиостанций Kuku и Радио 4

Павел уже почти 15 лет является редактором и ведущим программы «Эстония на кириллице» на радио Kuku. Передача выходит в эфир на эстонском языке, в гостях преимущественно люди, для которых эстонский язык является неродным. Совместно они обсуждают актуальные темы и, тем самым, раскрывают взгляды и мнения разных общин.