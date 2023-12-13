СМИ: израильская армия начала затопление туннелей ХАМАС

По данным WSJ, Израиль предупредил об этом США. Представители американской администрации считают, что затопление поможет уничтожить туннели, в которых боевики скрывают боеприпасы , и разрушить инфраструктуру террористов. Операция может занять несколько недель.

Вместе с тем, отмечает издание, некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что закачивание морской воды может поставить под угрозу снабжение сектора Газа пресной водой. Кроме того, существуют опасения, связанные с возможным загрязнением почвы опасными веществами, которые могут находиться в туннелях.

Процесс затопления мог начаться в ноябре

ЦАХАЛ ни разу не комментировал информацию об использовании морской воды для уничтожения туннелей. По данным израильской газеты The Jerusalem Post, процесс затопления начался еще в ноябре, когда ЦАХАЛ установил в Газе пять насосов для перекачивания морской воды.

4 декабря ЦАХАЛ отчитался об обнаружении в секторе Газа более 800 туннелей ХАМАС. Из них разными способами, включая использование взрывчатки, было уже уничтожено 500 туннелей. Сеть туннелей в секторе Газа начали строить в 2010 году. Их общая протяженность составляет 400–500 км, а глубина достигает 35 м.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.