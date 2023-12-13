Лига чемпионов: МЮ вылетел, проиграв «Баварии»

МЮ в группе А занял последнее, четвертое место. В матче решающий гол на 71-й минуте забил Кингсли Коман («Бавария»). «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, представляющим чемпионат Англии, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.

В плей-офф также вышел «Копенгаген», обыгравший «Галатасарай» (1:0).

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ПСВ сыграл вничью в группе В с «Арсеналом» (1:1) и также вышел в плей-офф. В параллельном матче «Ланс» обыграл «Севилью» (2:1).

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В группе С в плей-офф вышли «Реал» и «Наполи», в группе D победителями стали «Реал Сосьедад» (они впервые в истории заняли первое место в группе Лиги чемпионов) и «Интер».

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В 1/8 финала вышли «Арсенал», ПСВ, «Атлетико», «Барселона», «Лацио», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», «Реал» (Мадрид) «Лейпциг», «Копенгаген» и «Наполи».

Остальные участники плей-офф определятся сегодня, 13 декабря. Финал турнира состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.