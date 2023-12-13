Налоговые изменения ⟩ Что необходимо учитывать любителям совершать покупки в интернет-магазинах

Исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт указывает на пять важных аспектов в связи с изменением налога с оборота.

Покупки, совершенные до 1 января 2024 года, облагаются налогом с оборота по ставке 20%. Например, если покупатель закажет товар в интернет-магазине 31 декабря 2023 года и оплатит его в тот же день, интернет-магазин запросит 20% налога, хотя все декларации будут поданы уже в январе нового года.

Если клиент закажет товар в интернет-магазине 31 декабря 2023 года, но решит заплатить при получении товара – курьеру или в посылочном автомате, и оплата произойдет уже в новом году, он должен будет уплатить налог с оборота в размере 22%.

Однако если, например, покупатель приобретет в декабре текущего года товар в рассрочку, выбрав оплату тремя платежами в 2024 году, а продавец использует поставщика услуг рассрочки, который выплачивает продавцу всю стоимость товара в декабре, товар все еще облагается налогом с оборота в размере 20% – несмотря на то, что клиент будет выплачивать стоимость покупки поставщику услуг рассрочку тремя платежами в 2024 году.

Если клиент заказывает товар в декабре, заплатив за него 20% налога с оборота, но в январе решает вернуть товар и запросить возврат средств, возвращена будет сумма, действительная на момент покупки, то есть включающая 20% налога с оборота.

Также сделано исключение для договоров, заключенных до 1 мая 2023 года. Если клиент подписал договор до указанной даты – например, заказал кухонную мебель, которая прибудет не раньше лета 2024 года, или заключил договор, согласно которому та или иная услуга будет оказана лишь в 2025 году, то до 31.12.2025 в качестве исключения можно применять 20% ставку налога с оборота.

Эстонский союз электронной торговли – зонтичная организация, в которую входят около 500 предприятий со всей Эстонии. Среди прочего союз выдает знаки доверия безопасным местам шопинга и организует совместную кампанию онлайн-магазинов э-понедельник.