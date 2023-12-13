В понедельник около 17:00 в деревне Палупера в волости Эльва произошло трагическое ДТП, когда 34-летний мужчина, шедший в темноте по заснеженной дороге, попал под грузовик и погиб.
Для подписчиков
Трагическое ДТП: по словам водителя грузовика, возможности избежать наезда на пешехода не было (1)
Несмотря на то, что водитель грузовика заметил пешехода без отражателя и снизил скорость, стоявший на обочине человек неожиданно выскочил на дорогу. У водителя грузовика не было возможности избежать наезда.