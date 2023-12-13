Видео ⟩ Олимпийский чемпион, переживший несколько ампутаций, вновь вышел на лед

В своих соцсетях 46-летний фигурист продемонстрировал видео, на котором видно, что он также научился кататься на коньках с протезами рук и ног.

«Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — написал Костомаров.