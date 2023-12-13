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Видео ⟩ Олимпийский чемпион, переживший несколько ампутаций, вновь вышел на лед

rus.postimees.ee
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: IMAGO/Ramil Sitdikov

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, попавший в этом году в тяжелом состоянии в больницу и переживший серьезнейшие операции по ампутации конечностей, вернулся на лед.

В своих соцсетях 46-летний фигурист продемонстрировал видео, на котором видно, что он также научился кататься на коньках с протезами рук и ног.

«Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — написал Костомаров.

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