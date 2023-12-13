Портал пациента digilugu.ee прекратил свое существование

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В Кассе здоровья отметили, что новый портал обеспечивает более удобный доступ к медицинским данным и услугам.

Новая функция «Моя история здоровья» позволяет детально отфильтровать записи на прием, анализы, обследования, прививки, а также информацию, связанную со скорой помощью, госпитализацией или операциями. Также был добавлен ряд мелких улучшений сервиса.

Кроме того, в 2024 году цифровую регистратуру интегрируют в портал здоровья, и она перестанет быть отдельной средой. Это облегчит пациентам бронирование, изменение и отмену назначенных визитов к врачам.

В этом году также планируется добавить функцию получения уведомлений по SMS или электронной почте, в том числе о рецептах, прививках и визитах к врачу. Архитектура портала позволяет добавлять к нему новые функции без необходимости разрабатывать в будущем новую платформу.

Создание портала обошлось в 1,24 млн евро и было частично профинансировано Европейским фондом регионального развития.