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Эксперты: провал климатического саммита ООН чреват для Эстонии экстремальным гололедом и наводнениями

Андрес Эйнманн
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Кая Каллас на саммите COP28.
Кая Каллас на саммите COP28. Фото: Rafiq Maqbool

На климатическом саммите ООН COP28 в Дубае (ОАЭ) в результате сильного лоббирования со стороны нефтяных стран не был достигнут к установленным срокам текст климатического соглашения, в котором четко оговаривался бы отказ от ископаемого топлива.

Хотя переговоры продолжаются, многие страны, похоже, не желают сокращать использование ископаемого топлива. Однако, по мнению ученых и специалистов-экологов, это приводит к усугублению климатических проблем во всем мире, в том числе и в Эстонии, где экстремальные погодные явления становятся все более частыми.

Руководивший саммитом COP28 Султан Аль-Джабер, курирующий нефтяную промышленность ОАЭ, на прошлой неделе установил крайний срок принятия документа (не позднее 11 часов утра 12 декабря), но к тому времени консенсуса достичь не удалось. Целью является достижение консенсуса по черновому проекту заявления саммита. Некоторые из стран, наиболее подверженных риску изменения климата, особенно малые островные государства, выразили возмущение предложенным компромиссом, который не допускает поэтапного отказа от ископаемого топлива.

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