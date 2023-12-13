Эксперты: провал климатического саммита ООН чреват для Эстонии экстремальным гололедом и наводнениями

Хотя переговоры продолжаются, многие страны, похоже, не желают сокращать использование ископаемого топлива. Однако, по мнению ученых и специалистов-экологов, это приводит к усугублению климатических проблем во всем мире, в том числе и в Эстонии, где экстремальные погодные явления становятся все более частыми.