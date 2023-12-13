Сильный снегопад натворил беды: обесточены тысячи домохозяйств

Судя по карте неисправностей распределительных сетей Elektrilevi, по состоянию на 7:30 утра обесточены были 14 459 домохозяйств.

Больше всего пострадали потребители Вильяндимаа: в этом уезде сегодня утром обесточены 3602 домохозяйства.

В Вырумаа обесточены 1949 домохозяйств, в Валгамаа – 1997, в Рапламаа – 1860, в Харьюмаа – 1658, а в Пылвамаа – 1500 домохозяйств. В других уездах отключений электроэнергии меньше.

Как предупреждает Департамент транспорта, в среду дороги остаются скользкими.

Основные шоссе рано утром были преимущественно мокрые от реагентов, между колеями снег или смесь снега с реагентами. Проселочные, второстепенные и небольшие дороги заснежены. На дорогах скользко, поземка, по всех стране на проезжей части дорог есть упавшие ветки и деревья.

По прогнозу погоды, в среду по всей Эстонии небольшой снег и мокрый. Температура у дорожного покрытия остается минусовой, сохраняется опасность гололедицы на дорогах.