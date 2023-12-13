В Эстонии растет количество увольнений

Согласно экспресс-статистике, довольно высока доля увольнений: в ноябре увольнениями завершились свыше пяти процентов трудовых отношений, тогда как в первом полугодии 2022 года, когда на рынке труда было беспрецедентное количество работников, доля закончившихся увольнениями трудовых отношений была ниже трех процентов.

В ноябре увольнениями завершились свыше 1800 трудовых отношений, в октябре увольнений было на сто меньше. Хотя показатель увольнений ниже, чем в июне этого года, когда завершившихся увольнениями трудовых отношений было свыше 2000, он превышает статистику осенних месяцев прошлого года.

В ноябре больше всего сокращений было в обрабатывающей промышленности (более 650 рабочих мест). В этой отрасли по-прежнему на первом месте по увольнениям деревообработка с более чем 150 увольнениями и производство металлоизделий с почти 100 увольнениями. Однако тут необходимо учитывать, что обрабатывающая промышленность является крупнейшим работодателем в Эстонии по количеству трудовых отношений.

Как по общей численности занятых, так и по числу уволенных, за обрабатывающей промышленностью следует торговля. В розничной торговле из-за увольнений в ноябре было сокращено 120 рабочих мест, в оптовой – около 80. Также из-за сокращений в строительстве исчезло почти 200 рабочих мест. В сфере транспорта и складского хозяйства из-за сокращений не стало свыше 150 рабочих мест.

Относительно хорошо обстоят дела в гостиничном секторе и в общественном питании: за год количество трудовых отношений в этой отрасли выросло на четыре процента. По состоянию на конец ноября общее количество трудовых отношений в компаниях, занимающихся кейтерингом, всего на тысячу меньше, чем в докризисном 2019 году, а показатели сферы размещения отстают на полтысячи трудовых отношений от показателей четырехлетней давности. С октября количество останавливающихся в гостиницах Эстонии туристов стало снижаться, и показатель октября этого года отстает от результата того же месяца прошлого года.