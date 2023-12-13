Психолог: как подготовиться к праздникам без стресса и найти время для себя

«Решение состоит в том, чтобы распределить домашние дела на более длительный период времени и выполнить его в течение, например, недели, пары недель или даже месяца. Например, наведение порядка во всех кухонных ящиках и шкафах может показаться невозможным, но если вы займетесь только одним из них за раз и посвятите этому один вечер или несколько часов на выходных, это внезапно станет выполнимым. Таким образом, на уборку всего дома больше не требуются целые выходные, а можно сделать это за гораздо меньшее время», - сказал Кастро. Он добавил, что также важно разделить задачи между членами семьи, а не оставлять все одному человеку.

Кастро также напоминает еще одно простое правило: в доме, где все имеет свое место, уборка всегда идет быстрее. «Стоит дома рассортировать вещи по назначению или по комнатам и найти для них подходящие решения для хранения. Здесь пригодятся коробки и другие органайзеры. Они позволяют содержать в порядке полки, ящики и кухонные шкафы, экономят место, а также облегчают поиск вещей. Если каждый член семьи хотя бы раз перебрал все свои вещи и нашел для каждого предмета подходящее место, то организовав их, потом и любую серьезную уборку будет сделать гораздо проще – в том числе и перед праздниками. Таким образом, у вас будет больше свободного времени, которое вы сможете провести со своими близкими, найти подарки или заняться тем, что приносит вам больше всего радости в данный момент», - сказал Кастро.