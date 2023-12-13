Психолог: как подготовиться к праздникам без стресса и найти время для себя

В конце года часто хочется подвести черту под незавершенными работами. В то же время нас ждут рождественские мероприятия, и чудесное праздничное время может оказаться для многих утомительным и напряженным. Готовясь к праздникам, почти половина жителей Эстонии планируют найти больше времени для себя и отдыха, но на самом деле им это редко удается.
Рождественский опрос IKEA в этом году показал, что 38% респондентов из Эстонии почти никогда во время праздников не находят времени для себя. Четверть населения Эстонии призналась, что зачастую на них ложится вся ответственность за уборку и украшение дома, сервировку стола и раздачу подарков.
Обсудите свои ожидания с близкими
По словам психолога Peaasi.ee Элины Кивинукк, Рождество и долгие каникулы - долгожданное время для общения с близкими. «Однако для многих это может стать напряженным периодом. От Рождества иногда ждут слишком многого, и ожидания людей могут оказаться нереалистичными», - объяснила она
Психолог объяснила, что можно поговорить с близкими о том, чего ожидать от Рождества, а также вместе вспомнить, о каких рождественских праздниках у вас остались хорошие воспоминания и благодаря чему это стало возможным. «Это было время, когда вы не ссорились? Был ли порядок в доме важным фактором? Или было что-то еще, что сделало Рождество значимым в тот раз? Если люди смогут поделиться друг с другом, что для них действительно важно во время праздников - будь то семейные посиделки, вкусная еда или романтическое путешествие, - тогда можно будет подчеркнуть те обстоятельства, которые действительно ценны для членов семьи», - сказала она.
Пора наводить порядок в доме
Среди прочего, рождественский опрос IKEA показал, что 31% жителей Эстонии планируют тщательно убрать свои дома перед рождественскими праздниками. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония, делится рекомендациями, которые помогут не свалить все на плечи одного человека в последнюю минуту и обеспечить уютный и комфортный дом к Рождеству.
«Решение состоит в том, чтобы распределить домашние дела на более длительный период времени и выполнить его в течение, например, недели, пары недель или даже месяца. Например, наведение порядка во всех кухонных ящиках и шкафах может показаться невозможным, но если вы займетесь только одним из них за раз и посвятите этому один вечер или несколько часов на выходных, это внезапно станет выполнимым. Таким образом, на уборку всего дома больше не требуются целые выходные, а можно сделать это за гораздо меньшее время», - сказал Кастро. Он добавил, что также важно разделить задачи между членами семьи, а не оставлять все одному человеку.
Кастро также напоминает еще одно простое правило: в доме, где все имеет свое место, уборка всегда идет быстрее. «Стоит дома рассортировать вещи по назначению или по комнатам и найти для них подходящие решения для хранения. Здесь пригодятся коробки и другие органайзеры. Они позволяют содержать в порядке полки, ящики и кухонные шкафы, экономят место, а также облегчают поиск вещей. Если каждый член семьи хотя бы раз перебрал все свои вещи и нашел для каждого предмета подходящее место, то организовав их, потом и любую серьезную уборку будет сделать гораздо проще – в том числе и перед праздниками. Таким образом, у вас будет больше свободного времени, которое вы сможете провести со своими близкими, найти подарки или заняться тем, что приносит вам больше всего радости в данный момент», - сказал Кастро.
Когда меньше значит больше
Хотя Рождество в основном ассоциируется с положительными эмоциями, 48% жителей Эстонии признаются, что во время праздников они испытывают давление по поводу того, как им следует подготовиться и отметить праздники. Чтобы этого избежать, психолог советует ориентироваться не на мнение окружающих, а на то, что вы сами можете или хотите изменить.
«Ни реакцию других, ни давление общества невозможно контролировать, но вы можете подумать о том, что я могу контролировать или изменить со своей стороны. Ваше собственное отношение, приоритеты и оценка моментов – это именно то, на что вам следует обратить больше внимания, чтобы сохранить душевное спокойствие», – подчеркнула Кивинукк.
Также она рекомендует предварительно настроить себя на праздники. «Рождество — повторяющийся праздник, полный традиций и своих ритмов. Для многих это - напряженный период, но вы можете сказать себе: я постараюсь быть счастливым, насколько это возможно», - посоветовала Кивинукк.
Для многих Рождество может быть временем одиночества. «Таким образом, стоит обратить внимание на тех, кто недавно переехал и, вероятно, еще не завел новых знакомств или у кого нет поддерживающих праздничный дух семейных отношений», - сказала она.
Рождественский онлайн-опрос был проведен в сентябре 2023 года исследовательской фирмой Norstat по заказу IKEA. В опросе приняли участие более 500 жителей Эстонии.