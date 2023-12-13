ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Секретный доклад о потерях РФ в войне специально был обнародован во время визита Зеленского в США

Президент Зеленский получил словесную поддержку во время встреч в Конгрессе США, но не было никаких публичных указаний на то, что проблемы с поддержкой Украины со стороны некоторых республиканцев решены. Самой важной стала встреча с президентом США Байденом, который также подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму в 200 млн долларов, чтобы подтвердить свою поддержку.

Более четко и конкретно, чем раньше, Байден заявил, что США хотят, чтобы Украина выиграла эту войну, что, в свою очередь, позволит Украине стать членом НАТО. Более четко, чем раньше, президент США также выразил уверенность и в том, что если Россия добьется своего в войне против Украины, то в мире возникнет больший риск эскалации военных конфликтов.

Самый главный посыл из многочисленных выступлений Зеленского заключался в том, что Украина не собирается отдавать свои территории, и как только будет достигнуто превосходство в воздухе, украинская территория обязательно будет освобождена. Согласно ранее известной информации о передаче Украине истребителей F-16, можно предположить, что такая возможность появится не раньше начала следующего лета.

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