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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Секретный доклад о потерях РФ в войне специально был обнародован во время визита Зеленского в США

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Фото: Erik Prozes
  • В Авдеевке активность российских атак стала самой высокой с начала войны
  • Израильская армия все активнее атакует позиции «Хезболлы» на юге Ливана

Президент США Джо Байден четче и конкретнее, чем раньше, заявил, что США хотят, чтобы Украина выиграла эту войну, и что это, в свою очередь, позволит Украине стать членом НАТО, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Президент Зеленский получил словесную поддержку во время встреч в Конгрессе США, но не было никаких публичных указаний на то, что проблемы с поддержкой Украины со стороны некоторых республиканцев решены. Самой важной стала встреча с президентом США Байденом, который также подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму в 200 млн долларов, чтобы подтвердить свою поддержку.

Более четко и конкретно, чем раньше, Байден заявил, что США хотят, чтобы Украина выиграла эту войну, что, в свою очередь, позволит Украине стать членом НАТО. Более четко, чем раньше, президент США также выразил уверенность и в том, что если Россия добьется своего в войне против Украины, то в мире возникнет больший риск эскалации военных конфликтов.

Самый главный посыл из многочисленных выступлений Зеленского заключался в том, что Украина не собирается отдавать свои территории, и как только будет достигнуто превосходство в воздухе, украинская территория обязательно будет освобождена. Согласно ранее известной информации о передаче Украине истребителей F-16, можно предположить, что такая возможность появится не раньше начала следующего лета.

Потери России стали достоянием гласности

Возможно, чтобы усилить влияние сообщений о визите украинского президента, вчера в СМИ появился (изначально секретный) отчет американских властей о потерях России в войне. По данным американских чиновников, Россия потеряла убитыми и ранеными около 315 000 человек. Это означает, что Украина действительно способна заставить российскую армию покинуть Украину. По данным США, в начале войны в России было 350 000 солдат, но не уточняется, включает ли это количество в себя призывников или нет. Предыдущие оценки численности российской армии на момент вторжения были значительно скромнее.

Служба внутренней безопасности Украины расследует вчерашнюю кибератаку на оператора мобильной связи «Киевстар» и подозревает в ее проведении российские спецслужбы. Это первая крупная и, очевидно, успешная кибератака, которая привела к массовым сбоям в работе государственных служб. Если судить по новостям, реальные масштабы хаоса остаются немного неясными, но кажется, что основные проблемы были устранены в течение вчерашнего дня. До начала российской атаки «Киевстар» принадлежал российским владельцам, что, безусловно, в значительной степени упрощало атаку.

В свою очередь киберподразделение украинской военной разведки организовало успешную атаку на российскую налоговую службу. По версии властей Украины, удалось уничтожить центральную базу данных налоговой системы России. По данным Киева, уже четыре дня не удается запустить базы данных налогового ведомства России. Украинские силы утверждают, что им удалось повредить один центральный сервер и более 2300 региональных серверов.

Украинские информационные источники утверждают, что в России на восстановление работы электронных систем налоговой службы потребуется не менее месяца, а полностью восстановить утерянные данные не удастся. Если ожидания украинцев оправдаются и налоговая система не заработает быстро, Россию ждут большие проблемы с повседневным функционированием страны в целом.

Пока шла встреча Байдена и Зеленского, российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. ПВО Украины уничтожили все десять ракет, однако в трех районах Киева упавшие обломки ракет стали причиной разрушений и пожаров. Более 50 человек получили ранения, что позволяет предположить, что во время авиаудара люди не находились в убежищах. Россия провела свои последние удары баллистическими ракетами с наземных платформ, расположенных в Брянской области, что значительно сократило время оповещения для украинцев. Ожидаются украинские контрудары по территории этого региона. Южный регион Украины был атакован Россией с помощью десяти иранских беспилотников, все из которых были сбиты украинской ПВО.

На фронтах все без изменений

На направлении Сватово и Северодонецка российская армия безуспешно пыталась наносить обычные удары в северной и центральной частях линии фронта.

Украинское военное командование вчера заявило, что за это направление в российской армии по-прежнему отвечает Западный военный округ. В составе этих частей воюют около 65 000 человек, имеющих в своем распоряжении 700 танков, тысячу бронемашин и 650 артиллерийских орудий. По сравнению с ситуацией двумя месяцами ранее, это очень большой прирост. Потери в этом регионе также были высокими, но можно с уверенностью сказать, что значительное количество войск было переброшено сюда для боевых действий с других направлений.

У Бахмута активность российских войск значительно упала из-за больших потерь. После пополнения резервов атаки наверняка продолжатся.

К северу от Донецка, на окраине Горловки, оккупированной с 2014 года, украинские войска освободили небольшой участок территории и подняли там украинский флаг. Также была организована медиа-кампания по освещению этого события, и Зеленский лично прокомментировал это в отдельном сообщении. Все это явно делается для того, чтобы отвлечь внимание российской армии от атак в Авдеевке, что в нескольких десятках километров южнее.

В Авдеевке активность российских атак самая высокая по сравнению с любым предыдущим периодом. Украинская армия также проводит контратаки, поэтому российская армия не смогла добиться серьезного прочного продвижения. Южнее, в районе Марьинки, активность российских атак плотная, а вот в районе Угледара российская армия пока не смогла организовать устойчивые попытки наступления. У российской армии, похоже, нет сил для активного наступления по всему фронту.

На Южном фронте с обеих сторон происходят более мелкие атаки, которые не внесли никаких изменений в ситуацию.

Финская граница

Правительство Финляндии приняло решение открыть два пограничных перехода с 14 декабря по 14 января. Это период, когда граждане России и лица российского происхождения, проживающие в Финляндии, могут навещать своих родственников во время рождественских и новогодних праздников как по новому, так и по старому календарю. Если российское правительство сейчас устроит новые провокации на финской границе, оно также четко покажет, что ему плевать на своих граждан и на любые гуманитарные аргументы, которые неоднократно высказывались на словах. Финское правительство не оставляет сомнений в том, что в случае необходимости оно готово без колебаний снова закрыть пограничные переходы.

Война Израиля и ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен повторять ошибки, допущенные в рамках соглашений, заключенных в Осло. По сути, он исключает передачу контроля над Газой какому-либо палестинскому образованию. В то же время сложно представить, что Израиль сможет успешно управлять сектором Газа как оккупированной территорией. Кроме того, неясно, продолжит ли нынешний премьер-министр Израиля возглавлять правительство страны после окончания активной фазы конфликта.

Такая ситуация, конечно, может побудить Нетаньяху продолжить военные действия. Вчера Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию, призывающую к прекращению боевых действий в секторе Газа. Премьер-министр Израиля может проигнорировать это, но очень длительная военная операция будет не очень хорошо влиять на репутацию Израиля.

Вчера в СМИ просочилась информация, согласно которой власти Катара рекомендуют лидерам ХАМАС покинуть страну, поскольку они больше не могут гарантировать им безопасность. Если это правда, то политическая ситуация для ХАМАС стала значительно хуже.

Операции израильской армии в секторе Газа продолжаются, а сопротивление боевиков ХАМАС неуклонно ослабевает. Число сдавшихся боевиков ХАМАС возросло еще существеннее. За последние два дня крупных ракетных обстрелов территории Израиля из сектора Газа не было. В южной части сектора Газа израильские операции по зачистке также активизировались, но ХАМАС далек от полной изоляции и разгрома.

На Западном берегу продолжаются энергичные операции по зачистке, проводимые израильской армией.

Израильская армия все активнее атакует позиции «Хезболлы» на юге Ливана. Вчера в атаках также использовались вертолеты и танки.

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