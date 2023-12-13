У тренера футболиста сборной Эстонии случился инсульт

Тренер Зденек Земан в свое время руководил многими итальянскими футбольными клубами. Сейчас он является главным тренером футболиста сборной Эстонии Георгия Тунева. Чешский коммерческий телеканал TV Nova сообщает, что 76-летний тренер доставлен в больницу.
У 76-летнего наставника до начала тренировки появились симптомы инсульта и его немедленно передали медикам.
По данным издания, тренер команды «Пескара», выступающей сейчас в третьей сильнейшей лиге Италии, находится в стабильном состоянии, однако ему еще необходимо пройти несколько обследований.
Земан, который работает тренером с 1974 года, руководил множеством ведущих футбольных клубов. Под его руководством находились такие клубы как «Лацио» и «Рома», турецкий «Фенербахче». Предложения поступали даже от мадридского «Реала».
Земан провел великолепную работу с «Пескарой»: команда находится на третьей позиции в группе B Серии C. Удачно сложилось сотрудничество и с Туневым, которому удалось стать самым результативным игроком команды в 13 матчах, забив шесть голов.