ЭСТОНСКИЕ ТОВАРЫ В РОССИИ ⟩ Откуда в Санкт-Петербурге эстонский сидр?

«К сожалению, нам каждый месяц поступают многочисленные письма от Вас, отвечать на них у нас нет возможности, и мы не видим смысла. Мы не знаем, кто именно пишет и с какой целью. Даже если бы мы хотели ответить на присланное Вами письмо, то не смогли бы этого сделать. Вы должны нас понять - у нас заключены крупные договоры с нашими клиентами, и в них есть пункт о неразглашении коммерческих тайн, за нарушение которого предусмотрены крупные штрафы для нашего предприятия.

Предприятие Võhu Vein было основано в 1967, это эстонское предприятие, которое работает, основываясь на эстонских законах и правилах. Владельцы предприятия - азербайджанцы. На предприятии работают больше 10 работников, среди них - эстонцы, русские и украинцы.

Письмо от AS Võhu Vein. Фото: Postimees

Предприятие работает по всему миру, в том числе в Испании, Италии, Азербайджане, Казахстане, Германии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Наш договор с Россией о поставке сидров был заключен еще в 2010 году, и благодаря таким долгосрочным отношениям у владельцев предприятия получилось спасти его от банкротства, оплатить большие долги, которые были у предприятия, а также решить некоторые другие проблемы и немного модернизировать работу Võhu Vein. Сейчас это помогает нам расширяться, сотрудничать с новыми и старыми клиентами, обеспечивать людям рабочие места, раз в год поднимать зарплаты работникам, что на сегодняшний день довольно непросто.