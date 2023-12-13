Депутат Рийгикогу рассказал о травле по национальному признаку в таллиннской школе: конфликт не решен

«Конкретной причиной травли стало еврейское происхождение ребенка. По мнению родителей, ни учитель во время урока, ни администрация школы позже не смогли правильно решить проблему и конфликт продолжается: более того, администрация школы также недостаточно защитила мать ребенка, которая работает учителем в той же школе и также столкнулась с травлей из-за своего происхождения», - описал ситуацию Белобровцев.

Он добавил, что ранее родители уже обращались в Министерство образования и науки с просьбой вмешаться в ситуацию, но конфликт до сих пор не решен и, по мнению родителей, министерство просто дистанцировалось от ситуации.

В связи с этим инцидентом Белобровцев попросил министра образования ответить на следующие вопросы: «Что Министерство образования и науки планирует предпринять в связи с упомянутым инцидентом? Что делать родителям, если их дети подвергаются травле в школе (или детском саду) из-за их расы, национальности или родного языка? Есть ли основания полагать, что количество инцидентов, связанных с травлей на почве антисемитизма, будет расти и в нашей стране?»

По словам Кристины Каллас, Министерство образования не знало о данном случае и вовлеченных в него сторонах, и им не удалось проследить за обращением в надзорные органы или к чиновникам других ведомств.

Кристина Каллас. Фото: Eero Vabamägi/Postimees