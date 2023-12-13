Депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия) направил письмо министру образования Кристине Каллас («Ээсти 200»), в которой описал случай травли ребенка по национальному признаку в столичной частной школе.
Депутат Рийгикогу рассказал о травле в таллиннской школе по национальному признаку: конфликт не решен
«Конкретно объектом травли стало еврейское происхождение ребенка. По мнению родителя, ни учитель во время урока, ни администрация школы позже не смогли правильно решить проблему, и конфликт продолжается. Более того, по словам родителя, администрация школы также недостаточно защитила мать ребенка, которая работает учителем в той же школе и также столкнулась с травлей из-за своего происхождения», - описал ситуацию Белобровцев.
Он добавил, что ранее родители уже обращались в Министерство образования и науки с просьбой вмешаться в ситуацию и решить проблему, но до сих пор конфликт не решен, и по мнению родителей, министерство просто дистанцировалось от ситуации.
В связи с этим инцидентом Белобровцев попросил министра образования ответить на следующие вопросы: «Что Министерство образования и науки планирует предпринять в связи с упомянутым выше инцидентом? Что делать родителям, если их дети подвергаются травле в школе (или детском саду) из-за их расы, национальности или родного языка? Есть ли основания полагать, что количество инцидентов, связанных с травлей на почве антисемитизма, будет расти и в нашей стране?»
По словам Кристины Каллас, Министерство образования не знало о данном случае и вовлеченных в него сторонах, и им не удалось проследить за обращением в надзорные органы или к чиновникам других ведомств.
Она отметила, что обычная иерархия действий в таких вопросах действительно требует в первую очередь связаться со школой, а в случае недостаточного вмешательства - к владельцу школы, и, если ответ или действия не приводят к решению ситуации, обратиться в Министерство образования, в том числе для инициирования надзора.
«Закон об основной школе и гимназии возлагает на школу четкую обязанность обеспечивать психическое и физическое благополучие всех учеников (§44 Закона об основной школе и гимназии), что включает в себя защиту от травли под любым предлогом. Если школа не выполняет свою обязанность по обеспечению безопасности, у родителя появляется право обратиться в суд для защиты своих прав и потребовать возмещения ущерба за их нарушение (53-я глава Обязательственно-правового закона). Кроме того, родитель имеет неоспоримое право обратиться в полицию для установления факта совершения правонарушения», - сказала она.
Каллас добавила, что в описанной ситуации Министерство образования может в рамках надзора выдать предписания в случае нарушения школой законодательных актов, а при их неисполнении назначать владельцу школы штрафные санкции.
На вопрос об распространении антисемитизма в образовательных заведениях Каллас ответила, что в Министерство образования на данный момент не поступало сообщений о росте напряженности в школах в связи с эскалацией военного конфликта в Израиле.
«Действительно, в мире происходит резкое поляризирование по этой теме, и можно считать вероятным, что в какой-то форме это может проявиться и в учебных заведениях Эстонии», - заявила министр образования, добавив, что министерство серьезно рассматривает возможность разослать в образовательные заведения циркуляр по этому вопросу, а также дополнить руководство.