На школьный автобус, перевозивший семерых детей, упало дерево

Спасателей вызвали в 14:24, после чего распилили дерево на части и освободили автобус. Движение на участке дороги было восстановлено.

Этой зимой у спасателей возник ряд проблем, связанных с упавшими деревьями. Спасатели просят всех участников движения быть особенно осторожными на дорогах. По обочинам дорог растут деревья, сгибающиеся под тяжестью снега и способные сломаться, создавая сложные дорожные ситуации. Например, во вторник с дорог Рапламаа было вырублено 15 деревьев, а в Пярнумаа - 11 деревьев.