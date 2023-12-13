Президент турецкого клуба подал в отставку после нападения на судью

Инцидент в турецкой Премьер-лиге произошел в понедельник вечером в матче «Анкарагюджю» – «Ризеспор». Президент принимающего клуба в сопровождении нескольких человек вышел на поле после финального свистка и ударил рефери Халила Умута Мелера. Футбольная федерация Турции приняла решение приостановить все игры до выяснения обстоятельств, а Коджу арестовали.

Спустя несколько дней Фарук Коджа выступил с обращением, в котором принес извинения всему турецкому народу и официально подал в отставку.

«Я приношу свои извинения нашему народу. <...> Спортивные площадки должны быть местом проведения джентльменских соревнований. <...> С того дня, как я стал президентом «Анкарагюджю», я выступал с конструктивными инициативами, соответствующими принципам честной игры. И будучи таким человеком, мне очень стыдно, что я создал совершенно противоположную ситуацию. Чтобы еще больше не навредить «Анкарагюджю» и моей семье, я ухожу с поста президента клуба. Я приношу свои извинения всем, кого расстроил», — говорится в заявлении.

По сообщениям прессы, судья сейчас находится в больнице. По словам Мелера, после удара он упал и его били ногами, а Коджа угрожал ему убийством.