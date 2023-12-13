Больше 50 жителей Киева пострадали от новой ракетной атаки. Что известно

Кроме того, уже не в первый раз врачи вынуждены оказывать помощь в Киеве тем людям, у которых фиксируется острая реакция на стресс.

В последний раз медики делали это два дня назад, когда в направлении Киева также был нанесен удар баллистическими ракетами. Тогда взрывы прозвучали не в три, а около четырех часов ночи. Воздушные силы ВСУ сообщали, что 11 декабря сбили все восемь ракет в Киевской области.

Обломки тогда упали на в южной части Киева – в Дарницком и Голосеевском районах. Несколько человек пострадали.

И 11 декабря, и сейчас жители Киева сначала услышали громкие взрывы, а затем включилась сирена воздушной тревоги. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял это тем, что ракеты запущены с наземных установок, а не с самолетов, поэтому их позже замечает ПВО.

«Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально считанные минуты – говорил Игнат в украинском телеэфире.

Баллистические ракеты способны сбивать только системы Patriot. У Украины их четыре.