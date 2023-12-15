После внесеннных недавно изменений в российское законодательство теперь любой гражданин России или иностранец, замеченный в симпатиях к ЛГБТ, может быть признан экстремистом и осужден на длительный срок тюремного заключения. Публицист Андрей Кузичкин полагает, что одна из причин атаки Кремля на ЛГБТ-сообщество состоит в желании Путина напугать пугающую его самого молодежь, не поддерживающую его политику и успевшую вкусить запретные плоды сексуальной раскрепощенности.
Андрей Кузичкин ⟩ Путинская атака на ЛГБТ-сообщество: сексуальная контрреволюция по заветам Сталина и Гитлера
Как известно, Верховный суд России 30 ноября 2023 года рассмотрел иск Министерства юстиции России о признании «международного движения ЛГБТ экстремистской организацией» и удовлетворил его. Деятельность всех структур, связанных с ЛГБТ-сообществом, на территории России отныне запрещена.
Пожалуй, это заключительный акт драмы, которая стартовала в 2013 году с запрета «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. В декабре 2022 года этот запрет был распространен и на взрослое население России. В июле 2023 года в России была запрещена смена пола. А теперь любой гражданин России или иностранец, замеченный в симпатиях к ЛГБТ, может быть признан экстремистом и осужден на длительный срок тюремного заключения. А ведь совсем недавно Путин рассуждал о равенстве прав сексуальных меньшинств. Что же случилось? Чтобы понять суть происходящего, нужно обратиться к истории.
Вожди и геи
В 1835 году половые отношения между мужчинами были объявлены в Российской империи преступными. После Февральской революции 1917 года гомосексуализм в России перестал считаться уголовным преступлением, и захватившие вскоре власть в стране большевики против этого не возражали. Тем не менее, новая советская власть приступила к демонтажу городской гомосексуальной субкультуры: закрывались клубы, салоны, бани и журналы для гомосексуалистов. Гомосексуализм был объявлен пережитком прошлого, от которого пролетариат и крестьянство должны были избавиться как от порока.
Но вот беда! Как оказалось, потребности в однополой любви испытывали не только представители «разложившейся буржуазии», но и революционеры. В 1921 году в Петрограде чекисты по доносу бдительных граждан совершили облаву на конспиративную квартиру, где проходили встречи большого числа мужчин. Среди задержанных (всего около 90 человек) оказались матросы, солдаты и офицеры, переодетые дамами и изображавшие гостей на «свадьбе», где «невестой» тоже был мужчина. Скандал вышел большим. Но всех задержанных через 2 года амнистировали.
Однако руководство страны советов задумалось, как бороться с «голубым уклоном» в рядах строителей коммунизма. Думали десять лет. Сталин, к тому времени ставший единоличным руководителем страны, нашел ответ в Германии.
В Пруссии и Австрии гомосексуалисты веками преследовались государством по всей строгости закона. Однако распад империй после Первой мировой войны и либерализация общественных нравов в эпоху социальных революций смягчили отношение государства и общества к однополой любви.
Все изменилось после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера в 1933 году. Но изменилось не сразу. Дело в том, что среди ближайших сторонников фюрера оказался открытый гей - Эрнст Рем, один из лидеров Национал-социалистической немецкой рабочей партии, основатель и первый командующий штурмовых отрядов (СА).
Среди штурмовиков также было немало гомосексуалистов, что послужило предлогом для обвинений в адрес Гитлера со стороны его политических противников - коммунистов. Эту «гомосексуальную карту» активно разыгрывал Сталин. В советской прессе постоянно публиковались статьи, разоблачающие связь нацизма и гомосексуализма. А писатель Максим Горький по заказу Сталина написал очерк о германском фашизме и вынес вердикт: «Уничтожьте гомосексуалистов - фашизм исчезнет». В 1934 году Эрнст Рем был расстрелян по приказу Гитлера в тюрьме Моабит по обвинению в заговоре. Как ни странно, это послужило сигналом для начала репрессий против гомосексуалистов в СССР.
Тайная советская полиция (ОГПУ, потом - НКВД) с энтузиазмом взялась за дело: в 1934 году гомосексуализм в СССР, согласно поправкам в уголовный кодекс, стал преступлением, и в Ленинграде были арестованы сотни гомосексуалистов. Их обвинили в создании «притонов разврата», где якобы происходила вербовка советских людей агентами иностранных разведывательных служб. Вскоре «гомосексуалист» стал синонимом «шпиона» и «врага народа».
Многие гомосексуалисты в правительстве и среди творческой интеллигенции задерживались за «антиобщественное поведение в виде половых отношений мужчины с мужчиной», а потом расстреливались как шпионы. В 1937-40 годы в Германии и в СССР гомосексуалистов стали отправлять в концентрационные лагеря. В Германии в лагерях погибло 15 000 гомосексуалистов. В СССР, по некоторым данным, было уничтожено по обвинению в гомосексуализме до 250 000 человек.
После смерти Сталина преследование гомосексуалистов в СССР ужесточилось: в год по статье «Мужеложство» осуждали до 1200-1300 человек. «Вспомнили» и о лесбиянках: женская однополая любовь была признана советскими властями психическим заболеванием, и лесбиянок стали отправлять на принудительное лечение в психиатрических стационарах. Гомосексуализм в России декриминализовали только в 1993 году.
Однако Владимир Путин решил последовать советам своих учителей - Гитлера и Сталина, и объявил войну нетрадиционным сексуальным отношениям в России.
Месть поколению Z
Разумеется, Путин действует не спонтанно: каждый шаг его продуман и преследует определенную цель. Хотя зачастую эти цели являются ложными, а решения - ошибочными.
Как я полагаю, парадигма личной и несменяемой власти Путина требует абсолютной общественной консолидации в форме всенародной любви и обожания. Но, к сожалению для Путина, в России выросло целое поколение граждан, которые не чувствуют себя ничем обязанными лично Путину Владимиру Владимировичу.
Это поколение Z, рожденное в 1997-2012 годах. Именно это поколение сформировалось в западной парадигме свободы, демократии и уважения к правам личности. Это поколение свободного интернета и свободы слова, это поколение, которое личное ставит выше общественного и индивидуальность - выше коллективизма. Сексуальная свобода для этого поколения - естественная среда обитания.
В конце 2022 года экспертами Высшей школы экономики и Институтом социологии Российской академии наук был проведен опрос молодежи в возрасте 14-35 лет. Выяснилось, что почти 70% опрошенных не готовы идти на жертвы ради «укрепления мощи и суверенитета России». Почти 70% молодежи выступают против ограничения интернета, а 55% не хотят отказываться от товаров западного производства. С тем, что Россия должна вернуть себе статус супердержавы, наподобие СССР, согласны 13% респондентов.
Выбирая между реформами и стабильностью, более 50% опрошенных сделали ставку на реформы. Особенно много сторонников реформ в возрастной группе от 18 до 24 лет. А ведь именно эта молодежь должна в марте 2024 года в первый раз принять участие в президентских выборах. И у Путина есть основания сомневаться, что молодые люди будут дружно голосовать за него. В России явно наметился разрыв между поколениями.
Причиной этого является отмеченный социологами высокий запрос среди молодежи на социальную справедливость. «Социальные лифты» в эпоху «позднего Путина» практически перестали работать. Это при Ельцине могли стать олигархами воспитанный в детском доме сирота Роман Абрамович и сын простых заводских инженеров Михаил Ходорковский. Но к середине 2000-х годов в России сформировался класс путинской элиты, дети и внуки которой захватили контроль во всех секторах экономики.
Чтобы совершить в России карьеру в крупной и перспективной компании, нужно быть родственником олигарха или генерала ФСБ. «Чужим» места под солнцем в России больше нет. А новое поколение, как оказалось, выше патриотизма ставит личное благополучие. Путин считает это предательством. Именно потому главный чекист страны начал специальную операцию, направленную на подавление поколения Z.
Сигнал восточным странам
Конечно, объявив всех сторонников ЛГБТ-экстремистами, Кремль в очередной раз продемонстрировал отход от Запада и провозгласил примат национальных традиционных ценностей - консерватизм, семья и православие над европейскими - свобода, личность и светское государство. Одновременно из Москвы пошел сигнал в Китай, Турцию, страны Залива и Иран, где принадлежность к ЛГБТ может караться смертной казнью: «мы - свои, мы - ваши».
Но главный смысл запрета ЛГБТ-движения в России я вижу в том, что у путинского режима появился эффективный инструмент для создания гомогенной социальной среды. По сути, это историко-философское решение. Известно, что сигнал в гомогенной среде распространяется с большой скоростью и с низким коэффициентом искажения. Сказали в Кремле: «Все на защиту родины от украинских бандеро-фашистов!». И вся молодежь дружно едет на фронт умирать за президента.
В гетерогенной среде сигнал искажается на границе разных фракций. Крикнут завтра: «За родину, за Путина!», а молодежь бросится врассыпную, скрываясь от мобилизации в Казахстане и Грузии. Или вообще пойдет на штурм Кремля. Вот именно этого Путин, одержимый «манией Майдана», боится больше всего. Потому он и решил сам напугать молодежь, успевшую вкусить запретные плоды сексуальной раскрепощенности, выращенные на Западе и экспортированные в Россию. Студенческие протесты во Франции в 1968 году, изменившие Европу, прошли под лозунгами сексуальной революции. Инициировав обсуждение запрета абортов и криминализовав ЛГБТ-движение, Путин фактически объявил о начале сексуальной контрреволюции.
Следуя Гитлеру и Сталину, Путин присваивает клеймо «преступника» любому, кто придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, смотрит ЛГБТ-фильмы, читает журналы, книги, посещает сайты и клеит в своей комнате постеры на тему однополой любви. Страх уголовного наказания должен теперь всех заставить ходить строем и петь хором.
ФСБ в своем репертуаре
В связи с этим хочется привести драматический пример с бывшим томским активистом штаба Навального - Сергеем Чайковским. Сергей принимал участие во всех митингах, выступал как оратор, работал на выборах, разоблачил учителя истории, который занимался кремлевской пропагандой на уроках. Парень не скрывал, что он - гей. И вдруг Чайковский исчез из публичного пространства после ареста экс-главы штаба Навального в Томске, депутата городской Думы Ксении Фадеевой.
А через год объявился в городе в статусе… ветерана СВО. Чиновники областной администрации сопровождали его на встречах со школьниками, где Сергей рассказывал о своих боевых «подвигах» в Украине. Либеральный Томск был в шоке от такой метаморфозы. А я, зная методы работы следователей ФСБ, ничуть не удивился. Понятно, что парня просто поломали, запугали тем, что отправят его на зону, где каждый будет иметь его во все дыры, да еще и новые сделают. Предложили альтернативу: стать героем, искупившим в зоне боевых действий свои грехи увлечения либерализмом.
И вот этот Сергей - идеал и образец для опытного вербовщика Путина. Именно так он хочет приручить и поставить молодежь на колени. А если эти новообращенные или насильно мобилизованные погибнут на Донбассе - так будет даже лучше: физически уничтожить поколение Z - тоже неплохая идея. Все по Сталину: «Если враг не сдается, его уничтожают!». А поколение Z для Путина - несомненные враги.
Но Путин не был бы Путиным, если бы своими решениями не преследовал и вполне практические цели. Запрещая ЛГБТ, режим открывает для российской полиции и спецслужб новые источники доходов. После решения Верховного суда уже начались облавы на гей-клубы и сауны. У всех присутствующих переписывают паспортные данные. Понятно, что тем самым российских геев и лесбиянок заставляют перейти на нелегальное положение. А чтобы продолжать привычную жизнь, они будут вынуждены откупаться.
Думаю, владельцы ЛГБТ-клубов уже готовят пухлые конверты с конвертируемой валютой. Так Путин решает проблему повышения денежного довольствия полицейских. Понятно, что часть прибыли с гей-бизнеса они будут отправлять в кассу своих начальников, а те - в московский общак. И все окажутся при своих интересах. Кроме квир-людей, которые фактически уже объявлены врагами народа.