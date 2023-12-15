Андрей Кузичкин ⟩ Путинская атака на ЛГБТ-сообщество: сексуальная контрреволюция по заветам Сталина и Гитлера

Как известно, Верховный суд России 30 ноября 2023 года рассмотрел иск Министерства юстиции России о признании «международного движения ЛГБТ экстремистской организацией» и удовлетворил его. Деятельность всех структур, связанных с ЛГБТ-сообществом, на территории России отныне запрещена.

Пожалуй, это заключительный акт драмы, которая стартовала в 2013 году с запрета «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. В декабре 2022 года этот запрет был распространен и на взрослое население России. В июле 2023 года в России была запрещена смена пола. А теперь любой гражданин России или иностранец, замеченный в симпатиях к ЛГБТ, может быть признан экстремистом и осужден на длительный срок тюремного заключения. А ведь совсем недавно Путин рассуждал о равенстве прав сексуальных меньшинств. Что же случилось? Чтобы понять суть происходящего, нужно обратиться к истории.

Вожди и геи

В 1835 году половые отношения между мужчинами были объявлены в Российской империи преступными. После Февральской революции 1917 года гомосексуализм в России перестал считаться уголовным преступлением, и захватившие вскоре власть в стране большевики против этого не возражали. Тем не менее, новая советская власть приступила к демонтажу городской гомосексуальной субкультуры: закрывались клубы, салоны, бани и журналы для гомосексуалистов. Гомосексуализм был объявлен пережитком прошлого, от которого пролетариат и крестьянство должны были избавиться как от порока.