Каллас примет участие в саммите ЕС и Западных Балкан, а также во встрече Cовета Европы

По словам Каллас, Эстония ожидает, что на предстоящей встрече Совета Европы направит приглашение Украине и Молдове начать переговоры о вступлении в Евросоюз. «Украина и Молдова выполнили все условия для начала переговоров о вступлении. У нас есть историческое окно для подключения новых стран к европейскому экономическому и ценностному пространству. Благодаря расширению мы повысим благосостояние присоединяющихся стран, а также нашего народа. Стабильность в Европе также повысится, потому что расширение Европейского союза также является частью нашей политики обороны и безопасности», - сказала премьер-министр.

Каллас подчеркнула, что и Эстония, и Евросоюз, и остальные союзники должны продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. «Важна долгосрочная и достаточная военная поддержка, а также финансовая и экономическая помощь. Чем сильнее Украина, тем быстрее Россия и Путин достигнут своей критической точки. Цена нашей поддержки невелика по сравнению с усилиями Украины в борьбе с российской агрессией и империализмом», - сказала она.

Кроме того, главы государств обсудят вопросы, связанные с обороноспособностью Европы, миграцией и ближневосточным конфликтом.

Саммит Европейского союза и Западных Балкан направлен на сближение и активизацию сотрудничества между Европейским союзом и странами региона.