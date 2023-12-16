Видео ⟩ Остывшая еда, убитые номера, насекомые - о чем молчат спортсмены?

Остальным, ради того, чтобы пробиться на вершину, приходится уповать лишь на свои средства. Участие в соревнованиях платное, весь инвентарь также приходится покупать за свой счет. Нужно оплачивать услуги тренера и аренду помещений. И в довершение - чтобы добраться на соревнования, нужно покупать билеты, оплачивать проживание… Частенько даже топовые спортсмены летают самолетами эконом-класса и размещаются далеко не в пятизвездочных отелях.