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Видео ⟩ Остывшая еда, убитые номера, насекомые - о чем молчат спортсмены?

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Тараканы на тарелке, иллюстративное фото.
Тараканы на тарелке, иллюстративное фото. Фото: Caro / Geilert

Спортсмены - народ выносливый и готовый ради рекордов на многое. В том числе и на всевозможные лишения: не секрет, что финансирование получают далеко не все из них, на помощь и поддержку спонсоров или государства могут рассчитывать лишь сильнейшие.

Остальным, ради того, чтобы пробиться на вершину, приходится уповать лишь на свои средства. Участие в соревнованиях платное, весь инвентарь также приходится покупать за свой счет. Нужно оплачивать услуги тренера и аренду помещений. И в довершение - чтобы добраться на соревнования, нужно покупать билеты, оплачивать проживание… Частенько даже топовые спортсмены летают самолетами эконом-класса и размещаются далеко не в пятизвездочных отелях.

Некоторые из них могут многое рассказать о том, с чем приходится сталкиваться на пути к медалям. Совсем недавно в России разгорелось сразу несколько скандалов. Спортсмены перестали молчать и показали, в каких условиях им приходится жить на соревнованиях.

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