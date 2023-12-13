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МАРКО МИХКЕЛЬСОН ⟩ Останутся ли США лидером свободного мира?

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Марко Михкельсон.
Марко Михкельсон. Фото: Remo Tõnismäe
  • Большинство Конгресса выступает за поддержку Украины, но принятие соглашения затягивается
  • Свободный мир сейчас отчаянно нуждается в мощи США для сдерживания авторитарных режимов

Каждый день, потерянный в Капитолии, приводят к новым человеческим жертвам в Украине, что, к сожалению, не всеми членами Конгресса США воспринимается одинаково, пишет председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).

С каждым днем президентские выборы в США все ближе, а внутриполитическое противостояние между республиканцами и демократами обостряется. Кампания идет полным ходом, и она неизбежно повлияет на способность США последовательно играть непоколебимую роль международного лидера. Свободный мир сейчас отчаянно нуждается в мощи США для сдерживания авторитарных режимов. Украина ждет столь необходимой оружейной помощи, чтобы дать отпор российским варварам, а Израиль ждет поддержки в борьбе по нейтрализации террористов ХАМАС.

Большинство Конгресса поддерживает Украину, но нужного решения пока нет

Неделю назад, когда я встречался с членами Конгресса США в Вашингтоне, у меня сложилось впечатление, что, несмотря на глубокую внутриполитическую поляризацию и сильное давление со стороны республиканцев в сфере внутренней безопасности, пакет помощи на сумму более 100 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня может быть все-таки согласован. Если это не произойдет в этом году, возможно, это случится в начале нового года. При этом каждый потерянный в Капитолии день стоит человеческих жизней в Украине, что, к сожалению, не все члены Конгресса США воспринимают одинаково.

Такое международное давление на членов Конгресса США, которое мы наблюдали в последние дни, особенно со стороны европейских политиков, мало кто помнит. Вашингтон посетили несколько европейских лидеров, членам Конгресса было направлено совместное публичное письмо 130 европейских политиков, и, наконец, президент Украины Владимир Зеленский лично отправился просить поддержки для того, чтобы предотвратить расширение войны в Европе и дать Украине средства победить российскую агрессию.

Большинство Конгресса выступает за поддержку Украины, но принятие необходимого соглашения затягивается. Президентские выборы имеют более высокую процентную ставку, чем война в Европе, особенно для более агрессивного крыла республиканцев. Поистине удивительно, что сегодня в Конгрессе США больше пророссийских политиков, чем когда-либо за всю историю этого почетного представительного органа. Конечно, сейчас Москва делает все, чтобы сохранить активность своих агентов влияния и просто наивных последователей. Ведь ставки очень высоки.

Вопрос о сохранении США лидерской роли решится в ближайшее время

Ближайшие недели и месяцы определят уровень прочности позиции США как лидера свободного мира. Во-первых, это зависит от того, что произойдет в Конгрессе США относительно одобрения необходимой помощи Украине. 61 миллиард долларов позволят Украине получить надлежащие гарантии вооруженной защиты от России в ближайшие месяцы.

Во-вторых, важно, чтобы США продолжали воспринимать растущую агрессивность и самоуверенность России как угрозу всей Европе и нынешнему мировому порядку, определяемому самим Вашингтоном. Чтобы противостоять этой угрозе, необходима гораздо более сильная стратегическая воля, которая поможет Украине победить.

В-третьих, важно, чтобы несмотря на президентские выборы, Вашингтон ни на минуту не упускал из виду то, что происходит в других частях мира, и влияние этих событий на безопасность самих США. Очень хотелось бы надеяться, что окончательное пробуждение не потребует повторения катастрофы, подобной Перл-Харбору.

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