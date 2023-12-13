МАРКО МИХКЕЛЬСОН ⟩ Останутся ли США лидером свободного мира?

С каждым днем президентские выборы в США все ближе, а внутриполитическое противостояние между республиканцами и демократами обостряется. Кампания идет полным ходом, и она неизбежно повлияет на способность США последовательно играть непоколебимую роль международного лидера. Свободный мир сейчас отчаянно нуждается в мощи США для сдерживания авторитарных режимов. Украина ждет столь необходимой оружейной помощи, чтобы дать отпор российским варварам, а Израиль ждет поддержки в борьбе по нейтрализации террористов ХАМАС.

Большинство Конгресса поддерживает Украину, но нужного решения пока нет

Неделю назад, когда я встречался с членами Конгресса США в Вашингтоне, у меня сложилось впечатление, что, несмотря на глубокую внутриполитическую поляризацию и сильное давление со стороны республиканцев в сфере внутренней безопасности, пакет помощи на сумму более 100 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня может быть все-таки согласован. Если это не произойдет в этом году, возможно, это случится в начале нового года. При этом каждый потерянный в Капитолии день стоит человеческих жизней в Украине, что, к сожалению, не все члены Конгресса США воспринимают одинаково.