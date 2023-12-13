МАРКО МИХКЕЛЬСОН ⟩ Останутся ли США лидером свободного мира?

С каждым днем президентские выборы в США все ближе, а внутриполитическое противостояние между республиканцами и демократами обостряется. Кампания идет полным ходом, и она неизбежно повлияет на способность США последовательно играть непоколебимую роль международного лидера. Свободный мир сейчас отчаянно нуждается в мощи США для сдерживания авторитарных режимов. Украина ждет столь необходимой оружейной помощи, чтобы дать отпор российским варварам, а Израиль ждет поддержки в борьбе по нейтрализации террористов ХАМАС.
Большинство Конгресса поддерживает Украину, но нужного решения пока нет
Неделю назад, когда я встречался с членами Конгресса США в Вашингтоне, у меня сложилось впечатление, что, несмотря на глубокую внутриполитическую поляризацию и сильное давление со стороны республиканцев в сфере внутренней безопасности, пакет помощи на сумму более 100 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня может быть все-таки согласован. Если это не произойдет в этом году, возможно, это случится в начале нового года. При этом каждый потерянный в Капитолии день стоит человеческих жизней в Украине, что, к сожалению, не все члены Конгресса США воспринимают одинаково.
Такое международное давление на членов Конгресса США, которое мы наблюдали в последние дни, особенно со стороны европейских политиков, мало кто помнит. Вашингтон посетили несколько европейских лидеров, членам Конгресса было направлено совместное публичное письмо 130 европейских политиков, и, наконец, президент Украины Владимир Зеленский лично отправился просить поддержки для того, чтобы предотвратить расширение войны в Европе и дать Украине средства победить российскую агрессию.