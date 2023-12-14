Группа «Аигел» в конце 2023 года звучит и с экранов ТВ, и в наушниках тинейджеров в самых разных странах мира, но обсуждать успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с музыкой группы участнику «Аигел» Илье Барамии было не интересно. Тем не менее мы нашли общий язык и поговорили далеко не только о том, почему современные дети, понимающие русский язык, косплеят реальность позднего СССР.
«Дискриминация по паспорту была всегда». Илья Барамия о пацанах и людях
Группа «Аигел» появилась в 2016 году в России, когда автор текстов из Набережных Челнов, вокалистка Айгел Гайсина, стала работать с электронным музыкантом из Санкт-Петербурга Ильей Барамией. Музыканты стали хедлайнерами независимых фестивалей, активно работали с создателями кино, но в 2022 году покинули Россию. В октябре 2023 года группа выступила в Таллинне. Rus.Postimees поговорил с Ильей Барамией уже после того, как выпал снег, а кинокритики увлеклись спорами о российском фильме, где под музыку «Аигел» дети делят улицы.
- Илья, группа «Аигел» не выступает в России уже год. Как можно ответить на вопрос «почему»?
- В августе 2022 года нам запретили выступать. Точнее, запретили организаторам проводить наши концерты на территории РФ. Узнали мы про это, когда фестиваль в Тюмени нам сообщил, что им «позвонили» и «рекомендовали» не проводить выступления группы «Аигел». Наш менеджмент сходил к кому-то там в Смольный. И там им сказали: «Понимаете, это Администрация президента прислала список, идите туда, разбирайтесь». Мы уже видели, как запретили выступать ДДТ, Оксимирону. Все понятно.
- Вы пытались узнать, как можно выйти из этого черного списка?
- Надо было идти в АП и доказывать что-то. Очевидно, что да. Можно было выразить поддержку действию властей в приемлемой форме и продолжать концертировать в России. До обсуждения условий дело не дошло, конечно. Это все происходит не в рамках правового поля.
- Некоторые музыканты, чтобы сохранить возможности работать в России, часто делают неожиданные и удивительные вещи. В этом контексте можно вспомнить лидера группы «Звери» или Диану Арбенину из «Ночных снайперов». Оба были против войны. Первый съездил в оккупированные районы Украины. Вторая спела песню с женой российского военного, участника войны. Вам такие компромиссы не предлагать?
- Нет. Мы всегда были независимой андеграундной группой. Для нас такое неприемлемо. Мы выступали в России еще весной и летом 2022 года, но летом уже началось подписывание бумаг перед выходом на сцену о том, чего не надо произносить со сцены. Концерты 2022 года в основном были букированы (запланированы и организованы - прим.ред.) еще до февраля. До сентября 2022 года еще оставалась надежда, что большинство россиян не станут мириться с этим положением вещей. Но после 21 сентября все стало понятно.
21 сентября 2022 года Путин объявил мобилизацию, которая не отменена до сих пор, что позволяет удерживать на фронте контрактников. Российские власти сообщали, что мобилизовали в армию более 300 000 человек. Заметных протестов мобилизация не вызвала.
- Вы боитесь претензий российского государства, статуса иноагента, например? Если начнут клеймить, удивитесь или будете готовы?
- Нам неинтересна реакция государства. Мы отошли на безопасное расстояние. По опыту Елены Костюченко, жизнь на расстоянии от этого государства не особо безопасна. Но таковы современные реалии. Мы провели доступный нам риск-менеджмент.
Елена Костюченко - автор книги «Моя любимая страна», журналист «Новой газеты», которая в 2023 году пережила отравление.
- Небывалый успех вашей песни «Пыяла» этой осенью вы как объясняете и чем измеряете?
- Да, сериал «Слово пацана» оказался резонансным (песня «Пыяла» группы «Аигел» звучит в сериале - прим.ред.), а наша песня как была хорошая, так и осталась («Пыяла» изначально была опубликована группой на одноименном альбоме в 2020 году, который состоит из песен на татарском языке - прим.ред.). Просто сейчас много людей ею прониклись. Ну и конечно тренды, появившиеся в Tik-Tok, привели нас в чарт Billboard.
24 ноября 2023 года трек «Пыяла» возглавил топ-чарт Shazam России, Украины, Казахстана, Беларуси и Латвии, оказавшись на девятом месте в общемировом чарте этого сервиса. В начале ноября эта песня заняла первое место в мировом чарте Shazam, чарте «Яндекс.Музыки», VK, а также возглавила чарт Apple Music в России, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Латвии, и чарт Spotify в России, Казахстане, Беларуси. 5 декабря «Пыяла» ворвалась в самый престижный мировой музыкальный чарт Billboard сразу на 19-е место.
- Этот успех скорее приведет к приглашениям на большие площадки в Европе, или скорее позволит вернуться к концертам в России? Вам бы чего хотелось больше?
- Концерты в РФ при нынешней власти исключены. А концерты по всему миру, конечно же, стало легче организовывать.
- Как выглядят рациональные выгоды от того, что трек «Пыяла» стали слушать по всему миру?
- Пошли предложения от интересных лейблов, а количество прослушиваний всей нашей музыки выросло многократно. Мы и ранее планировали сосредоточиться на аудитории Европы и Америки в 2024 году. Но сейчас удачно вышло, что это случилось раньше. Мы поддержим этот интерес новыми песнями.
- Вы не первый раз сотрудничаете с создателями кино. С кем работаете сейчас?
- Для сериала «Внутри убийцы» мы написали две песни. Это та же команда, которая работала над сериалом «Топи». Работа над этими новыми песнями началась еще в 2021 году.
- А кем из кинорежиссеров вы бы хотели посотрудничать?
- Анджей Гавриш - вот, с кем мы мечтаем поработать еще над клипами. То, что у нас получалось ранее, нам очень нравится.
- Не так давно вы играли, скажем так, вдоль границ РФ (Вильнюс, Рига, Таллинн). Если не секрет, когда вы сет-лист концерта планируете, вы как учитываете географию? Концерт в Риге чем будет отличаться от концерта в Берлине, Белграде?
- Ничем не отличается. Наши концерты конца 2022 года и начала 2023 года показали, что зрители очень хотят отрываться по максимуму. И самые энергичные песни лучше всего воспринимаются. Так и стараемся строить наш концертный сет-лист.
- Публика требует хитов? Как вы на ожидания исполнения условного «Татарина» реагируете (песня была издана на дебютном альбоме «Аигел» - 1190 в 2017 году, клип на эту песню остается самым популярным в истории группы, пользователи YouTube посмотрели его 109 миллионов раз - прим.ред.)?
- У нас много песен, на которые активно реагируют. «Татарин» очень хорошая песня, нам приятно ее играть и видеть реакцию людей.
- Если посмотреть на то, что выстреливает и становится вирусным, тот же клип «Татарин», песня «Пыяла», как саундтрек фильма «Слово пацана», то это вещи, символически связанные с чем-то «пацанским», брутальным. Нечто из детства и спальных районов тех, кто застал 80-90-е годы. Я в своем детстве в 90-е еще успел стать свидетелем деления провинциальных городов РФ на районы с соответствующими терками на улицах. Про спортивные костюмы adidas тоже в общем все понятно. Это ли не «традиционные ценности», оседлав которые, можно быть востребованным всегда? Или это просто очередной флешбек моды, которая циклична?
- У нас все песни - это отражение нашей жизни, жизни Айгель. Автобиографичные. Дневниковые, если хотите. Ваш пассаж про витки моды к нам неприменим. Тут скорее могут быть вопросы к создателям образов, фильмов и клипов. Но песни сами по себе вообще не про моду. Мы никак не думали про эту эстетику и ее происхождение, так сложилось из-за тематики нашего дебютного альбома 1190.
- Ты как себе объясняешь, почему история про уличное насилие в позднем СССР так популярна сегодня в России, что одни кричат об опасности сериала, а другие, например, сенаторы в Совете Федерации, говорят, что «это наша история»?
- Криминальная история, особенно основанная на каком-то фактическом историческом материале всегда привлекает внимание в любой стране. Это общечеловеческая история. Драма плюс детектив. Вспомни американские фильмы «Таксист», «Крестный отец», французский фильм «Ненависть», или английский «Green Street Hooligans». Это вечная тема...
7 декабря 2023 года на заседании верхней палаты российского парламента сенатор от Омска заявил, что сериал «Слово пацана» заставляет «спорить, размышлять и анализировать». «Создатели сериала показывают тем, кто не знал, как это было. Наша задача, чтобы это не повторилось. Это история нашей страны, какой бы она ни была. Это часть нашей жизни, кому-то это не нравится, но это факт. В 2000 году у нас появился Путин и все слава Богу изменилось. Подобные сериалы должны помочь сформировать еще более совершенную систему нравственно-политического воспитания подростков. В отношении данного сериала нужно обойтись без крайних мер», - призвал сенатор Евстифеев.
- «Слово пацана» популярен не только в России. В Украине даже печатают мерч с символикой сериала. На твой взгляд, это говорит о чем-то важном глубинном, или это просто жажда наживы?
- Причем тут нажива? Это популярно везде, ибо все в той или иной мере прошли это, и люди узнают контекст. Для меня это важно в том плане, что это редкий в наши дни объединяющий фактор, а не разъединяющий.
- Вас еще власти Татарстана не успели поблагодарить за продвижение татарского языка? Альбом «Пыяла» ведь весь на татарском языке. Кстати, почему?
- До 2022 года благодарили. Теперь ругают. Но современные власти идут лесом. Они себя дискредитировали, оправдывая бессмысленное военное насилие. Но я видел видео с выставки в Москве, где павильон Татарстана озвучен песней «Пыяла». Народное признание важнее номенклатурного для меня.
Почему весь альбом на татарском языке? Просто у Айгель скопились хорошие песни на татарском языке. Она все время пишет песни на двух языках. И мы собрали их в одном альбоме без всякой задней мысли.
- «Российская хтонь» как бренд сильнее, чем «русский мир»?
- Я не понимаю, что означают эти термины. Я грузин, если что (улыбается).
- Есть песни «Аигел», которые отложены на потом, или вообще вычеркнуты и забыты после февраля 2022 года?
- У нас куча песен в работе. Мы ничего не выкидываем. Просто многое не успеваем доработать, доделать. Вот сейчас как раз доделываем.
- Вы живете теперь в Черногории и Германии. Не быть рядом, но работать вместе сейчас насколько иначе, чем было в прежние годы?
- Ничего не изменилось. Налаживание быта отняло часть времени и сил, но процесс работы фактически не поменялся никак.
- Можно вообще словами описать, как изменилась работа группы «Аигел» в 2022 году? Последний трек на YouTube, записанный прямо в поездах, это ответ на вопрос, или просто такая страничка в личном дневнике на память?
- Это старая песня. Года эдак 2018. Просто была оказия попробовать записать ее лайв-версию в дороге. По-моему, прикольный видос получился. Лоуфайный безбюджетный дневниковый отчет. Мы очень классно время провели, снимая и записывая этот клип.
- Вы можете себя назвать эмигрантами, политэмигрантами, или вы просто на гастролях, где пока нет даты финального концерта тура?
- Я с 2000 года издаюсь по всему миру и езжу с концертами. Границы в моем понимании - очень условная неприятность на дороге. Но приехать в РФ я сейчас не могу, да и совсем не хочу. Назови политэмигрантами - окей. Да как хочешь назови. Сейчас изменилась география поездок и смысл понятия «я поехал домой». Но дом - это где жена, ребенок и собака. Родители у меня самостоятельные. Как могу, им помогаю.
- Уехав из России, вы внутренне попрощались с Россией? Можно с ней вообще порвать? Иногда ведь этого требуют от переехавших. Сталкивались?
- Я не понимаю, о чем ты. Мы живем на планете Земля, где чиновниками проведены какие-то бумажные границы. И Земля ведь - это уже не предел даже при нынешних технологиях. С нынешней властью РФ точно попрощался, а там посмотрим на поведение.
- Трек «Газ». «Соседский сын в чужой земле разложится на газ и газ...» Для меня лично - одно из самых главных музыкальных высказываний после 24.02.22. Все так просто и страшно. Мы все - потенциальный метан. Множество тысяч жизней за эти 20 месяцев ускорили это превращение... Так просто и страшно. Помню, как в конце нулевых один важный дядя из Кремля сформулировал: «Наши люди - вторая нефть». Негативная реакция на эту песню вас чем удивила? Вообще, реакции слушателя насколько вам важны?
- А где была негативная реакция? Я не заметил. Страшная песня, да. Жуткий слепок жуткого времени. Реакция слушателей… Вот это сложный вопрос. Я плохой реакции на песни не встречал на концертах. А если в интернете кто-то что-то и написал, так я знаю цену нашим песням лучше комментаторов из интернета. Песни слушают - это главное.
- «Дальше только хуже». Этот ваш сингл как продолжение слов Жени Федорова из Tequilajazzz, который теперь живет в Таллинне. В конце 2021 года его спросили про только что вышедший альбом «Камни». «Это про спокойствие, когда корабль тонет. Помните скрипачей на "Титанике", которые до последнего играли? Корабль тонул, конец его был очевиден. А люди играли и играли. Вот эти скрипачи "Титаника" - самые близкие нам люди в каком-то смысле», - говорил тогда Федоров. Дальше мы все увидели сами. «Дальше только хуже» от «Аигел» - это такой аутотренинг, чтобы справиться? Или это простая констатация факта, от осознания которого многие из нас предпочитают прятаться?
- Забавно как это у тебя разогналось… Вообще эта песня была написана еще в 2021 году. Мы просто доделали ее год или два спустя. Она вообще про расставание и отношения двух людей, а не про то, что ты подумал. Просто была в работе. Как доделали, так выпустили. Остальное ты в нее сам додумал. Но я спорил с Айгель, говорил что не хочу песню с таким названием. Не люблю таких обобщений. Но потом показалось, что уж ладно, пусть будет. Песня неплохая.
- Вы помните, как вы восприняли новости утра 24 февраля 2022 года?
- Холодный липкий ужас. Сначала была надежда, что кровопролитие быстро остановится, как в Грузии в 2008 году. Чем бы не закончилось - люди перестали погибать так массово.
- Вас расстраивает привыкание людей к войне? Вы это в чем-то замечаете?
- Я не замечаю никакого привыкания. У меня - нет. Как концертирующая по миру группа, мы все катаклизмы на своей шкуре чувствуем.
- После весеннего релиза этой песни осенью началась еще одна война. Вы себе как отвечаете на вопросы о том, почему человечество не может или не хочет учиться жить без убийства? Память о кошмарах прошлого либо стирается в следующем поколении, либо служит оправданием новых кошмаров. Или я слишком утрирую?
- Я у себя в соцсетях как-то повесил видео телепрограммы начала 2000-х годов. Там академик Сергей Капица на доске рисует график и выводит формулу, в которой 2025 год стоит константой в формуле. По его расчетам, к этому времени население планеты должно было дойти до 10-12 миллиардов человек. А дальше, по его схеме, рост населения должен выйти в горизонтальную прямую. Это фазовый переход.
Когда я смотрел ту передачу, мне было 30 лет. Я еще тогда подумал: «А ведь, вероятно, я доживу и увижу». Это не апокалипсис… Не знаю, как точнее сказать… Коррекция? И мне это осознание многое объяснило. Капица вообще много чего предсказал. Например, айфон и инстаграм. Будет трещать везде, где есть напряжение. Надо просто быть готовым и мобильным.
- Россия в плане оправдания кошмаров сильно отличается от других стран? Для многих теперь вина привязана к паспорту, а не к поступкам.
- Всегда так было. Я в 2002 году играл на фестивале в Англии, в Бирмингеме. И с нами выступал электроник из Америки. На ужине в гримерке после очередной под**бки он встал и начал громко оправдываться: «Да ну не я бомбил Ирак, что вы до***лись…» Я тогда подумал, как классно, что Россия никого не бомбит. Теперь мы поменялись местами.
Спроси у афганца или у иранца про паспорт. Дискриминация по паспорту всегда была. Религия, национальность и государственность - это мифы, на которых порождают и сеют вражду.
- К слову о ненависти. В Иркутске на автобусной остановке убили 15-летнего школьника. Telegram-канал Baza сообщал, что 2 декабря мальчик вместе с одноклассниками ждал автобус. К ним подошли около десяти сверстников. Очевидцы утверждают, что конфликт начался с вопроса: «С какого ты района?» Тем, кто скажет, что это связано с успехом сериала, где играет музыка «Аигел», ты что мог бы ответить?
- Ты уверен, что это не инфовброс? Это же суперудобная инфа, которую хрен проверишь и на которой так легко спекулировать. Телеграм-канал, *****, мэш! О***ть какой достоверный источник. К слову. Фильм «Криминальное чтиво» породил волну передозировок героином. Тарантино запретим? Уловил мою логику?
- Возвращаясь к хит-парадам. Ты в соцсетях шутил осенью, что «Аигел» конкурировали в хит-парадах с Катей Лель, когда ее древняя песня «Мой мармеладный» вдруг всплыла в чартах. Это карма или цифровые алгоритмы? Вы же еще в 2005 году с «Ёлочными игрушками» постебались по теме феномена Лель совместным со Стасом Барецким треком «Джага джага».
- Это мода и цифровые алгоритмы.
- Твоя первая группа «Ёлочные игрушки» мертва? Или мы их еще увидим на елочках?
- Фиг знает. Все возможно, пока мы живы.
- А трек «Дзэн и искусство ухода за АК-47» вашей группы 3H Company сегодня перешел в разряд того, что не очень ок в новой реальности, или, наоборот, стал еще более актуальным?
- Это прекрасная группа, и у нас будут концерты. Есть планы и на новые релизы и новые концерты. А тексты как были, так и есть - хорошие и глубокие.
...Привстает тогда актуальный вопрос о введении параллельно обязательному изучению дзен уроков ОБЖ с упором на искусство обращения с АК-47. Зуб даю, двигателем экономического чуда есть осознание, что и в газоотводной трубке над стволом так же проживает Будда...
- На данный момент последний опубликованный трек «Аигел» - «Чудо». В рамках истории с книгой «Иные» - это лишь один трек, или будет альбом? Как вы нашли друг друга с автором книги?
- Никак. Нам предложило издательство, и мы сделали неплохую аудиозарисовку.
- Вне России физические релизы бессмысленны? Где виниловые пластинки «Аигел»?
- В печати. Скоро будут.
- Какой синтезатор добавился в сетап, которого не было до переезда?
- Мне хватает старого сетапа, Я нашел свой оптимум. Возможно, при оказии добавлю еще какую-нибудь характерную драм-машину. А так - главный инструмент - это хорошие студийные мониторы. На сленге - контроль.
- Жить без надежды невозможно. Ваша надежда сегодня - в чем?
- В том, что средний уровень образованности людей все-таки растет, и интернет главный проводник - знания на сегодняшний день.
- В Таллинн в 2024 году вернетесь?
- Обязательно.
Легенда гласит, что нас разделило океаническое дно
А тысячи, тысячи лет назад мы с тобою были одно
И двигались в танце наши гибкие хребты
Ты вслепую угадывал контуры каждой моей литосферной плиты
И ночь за ночью тысячи, тысячи лет подряд
Мы вулканы будили и тонули в морях
Строя горы за позвонком позвонок
Роняя лавины, уходя из под ног
Идеальный, почти незаметный стык
Мы повторяли позы друг друга, пока каждый из нас не привык
И даже теперь, дрейфуя на разных концах Земли
Мы повторяем позы друг друга во сне
И остываем медленно, но ты обо мне
Помнишь, ведь помнишь, скажи, обо мне
Это не было, не было, это не было игрой
Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей-корой?
Ветер дует и волны гладят место разлома, но оно до сих пор горит
Я прошу их жалеть и тебя, мой навеки уплывший
Навеки отдельный
Материк
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