ФОТО И ВИДЕО ⟩ Историческое событие: после очень долгой паузы в Нарве началось строительство нового жилья

«Краегоульный камень» строительства заложил мэр города Нарвы Яан Тоотс, который поделился планами приобрести квартиру в новострое. Правда, камни главе города таскать не пришлось - он только включил одну из рабочих машин на участке, символизма ради. Мэр выразил радость в связи с тем, что в Нарве, наконец-то, появится новая недвижимость.

«Северное побережье» уже писало, что строительством пяти новых домов займется Тартуское акционерное общество Vallikraavi Kinnisvara. Проект под названием Joaoru Residentsid будет расположен в районе Йоаорг, на улице Раудсилла, 1. Не так давно на этом месте располагалось здание Нарвской Юхкентальской школы.

Место для новых домов шикарное - рядом расположена смотровая «Пятикроновый вид», недалеко находится Александровская церковь и Нарвский вокзал. По информации руководителя Vallikraavi Kinnisvara Индрека Рентеля, строительство первого дома должно быть завершено в 2025 году. Временные рамки строительства остальных домов пока анонсированы не были.

Вице-мэр города Олег Карпиков считает, что проблем с покупкой жилья в новых домах возникнуть не должно, а покупателями станут работники новых заводов - таких как магнитный завод, Fortaco, HANZA Mechanics. «За счет развития производств в регионе создастся конкуренция, и, вполне возможно, что покупатели будут не только из Нарвы. Правда, для того не мешало бы решить вопрос с поездом - нужно, чтобы он ходил из Нарвы не за два часа и 40 минут, а за один час и сорок минут», - сказал вице-мэр.

Согласно проекту, в первом построенном доме будет 45 квартир - площадью от 32,8 до 179,4 квадратных метров. В доме будут лифт и детская площадка. О ценах на квартиры информации пока нет.