Таллинн в этом году не будет организовывать новогодний салют

«Официальные фейрверки не будут организовываться в районах города, также салют не будет запускаться и на площади Свободы. Вместо этого в канун Нового года на площади пройдет световое шоу», - рассказал советник горуправы Айн Саарна.

«Район Нымме не устраивал фейерверки уже почти десять лет. Несмотря на это, каждый год мы все равно получаем много жалоб на запуски салютов, которые беспокоят домашних животных. Фейерверки оказывают негативное влияние и на диких животных, а также птиц, которых в Нымме обитает довольно много. Пыль тяжелых металлов, сопровождающая салюты, вредна как для людей, так и для окружающей среды», - сказал старейшина района Нымме Кармо Кури.

Он добавил, что если горожане все-таки соберутся запускать фейерверки, то их снаряды необходимо потом собрать, но не следует их сразу выбрасывать, поскольку ежегодно в новогоднюю ночь происходит множество возгораний мусорных контейнеров из-за отходов фейерверков. На ночь стоит оставить их рядом с мусорным контейнером, чтобы они могли до утра остыть.