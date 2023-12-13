В Рийгикогу вывесили только что законченный портрет Юри Ратаса

В мероприятии приняли участие художник Аапо Пукк, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, вице-спикер Юри Ратас и члены Рийгикогу.

Описывая процесс создания картины, Аапо Пукк пояснил, что Ратас позировал в дверях зала заседаний. «Юри - доброжелательный, прямодушный и открытый человек», - сказал Пукк. Он добавил, что во время написания портрета они говорили о детях, школе, преподавании, нашем государстве, родителях, увлечениях и о Боге. В качестве фона картины был выбран вид на зал заседаний Рийгикогу. На заднем плане виднеются трибуна и кресло спикера. «Мне показалось важным изобразить прекрасное внутреннее оформление зала заседаний Рийгикогу», - пояснил Пукк.

Галерея портретов спикеров парламента после восстановления независимости Эстонии получила свое начало здесь, в замке Тоомпеа, более двадцати лет назад. Первым в 2000 году был открыт портрет Юло Нугиса, автором которого стал признанный мастер Эвальд Окас.

В 2004 году был открыт портрет спикера VIII и IX составов Рийгикогу Тоомаса Сави, созданный Аапо Пукком. Автором портрета спикера X, XI и XII Рийгикогу Эне Эргма является Лаури Силлак (Лауренциус). Картина была написана в 2011 году.

В том же году был написан портрет спикера Рийгикогу Тоомаса Варека кисти Ореста Кормашова. Портрет Эйки Нестора - спикера XII и XIII составов - в 2015 году создал Юри Аррак.

Портрет Хенна Пыллуааса вновь написал Лаури Силлак, также известный под псевдонимом Лауренциус. Картина была написана в 2021 году.

По традиции со времен восстановления независимости каждый спикер Рийгикогу самостоятельно выбирает эстонского художника, который пишет его портрет.